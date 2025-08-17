पैरेंट्स की एक छोटी गलती बिगाड़ सकती हैं बच्चों की तबियत, सावधानी बरतना हैं बेहद जरुरी

Small Mistake Big Problems: अक्सर माता-पिता के लिए अपने बच्चों के लिए यह चुनाव काफी ज्यादा समझदारी भरा कदम होता है कि उन्हें अपने बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों की देखभाल करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। बहुत से पैरेंट सोचते हैं कि नमक और चीनी की थोड़ी सी मात्रा से कोई नुकसान नहीं होता लेकिन सच या नहीं है शुरुआती सालों में इन चीजों का सेवन बच्चों के लिए जहर की तरह बन सकता है। नमक और चीनी उनके शरीर की इम्युनिटी पर असर डालती है इसलिए आपको अपने बच्चों को सोच समझकर चीनी और नमक देनी चाहिए।

बच्चों को नमक और चीनी से दूर रखना क्यों है जरूरी

छोटे बच्चों की किडनी और इम्यून सिस्टम की बर्थ के बाद पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पति हैं और नमक में सोडियम मौजूद होता है जो उनकी नाजुक किडनी पर काफी ज्यादा असर डालता है और उन्हें ब्लड प्रेशर जैसी समस्या के चांसेस रहते हैं। इसी तरीके से चीनी उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी और ग्लूकोज बढ़ा देती है जिससे कि आगे चलकर उन्हें डायबीटीज का खतरा हो सकता है। छोटे बच्चों के लिए मां का दूध ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि वह काफी ज्यादा पोषण युक्त खाना होता है।

ब्लड प्रेशर हो सकता है नमक का पहला बड़ा साइड इफेक्ट

बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है क्योंकि जब छोटे बच्चों को जरूर से ज्यादा नमक खिला दिया जाता है तो उनकी धमनियों पर काफी ज्यादा असर पड़ता है और अगर यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ती ही जाती है और हाई बीपी में भी बदल सकती है। अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यह उनमें हार्ट से रिलेटेड समस्याओं का भी भी जन्म होता है, इसलिए पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही हेल्दी खाना देना चाहिए।

चीनी बन सकती है खतरनाक मीठा जल

छोटे बच्चों को मीठा काफी ज्यादा पसंद आता है और पैरेंट्स उनके स्माइल को देखने के लिए उन्हें चॉकलेट, बिस्किट या चीनी से बनी चीज दे देते हैं लेकिन चीज उनके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है क्योंकि चीनी बच्चों में के शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देती है और धीरे-धीरे उनके सेल्स को कमजोर कर देती है। इसकी आदत से अक्सर बच्चों में डायबिटीज में खतरा बढ़ जाता है अगर बचपन की आदत हम जल्दी ना छोड़े तो आगे चलकर उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है।

बचपन से ही बच्चों को हेल्दी खान की आदत डालें

हमें छोटे बच्चों की सेहत का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है और हमें उनकी लाइफ स्टाइल का शुरुआत से ही ध्यान में रखना होता है अगर आप बचपन से ही अपने बच्चों में को नमक और चीनी से दूर रखेंगे तो वह आगे चलकर हल्दी चॉइस करना सीखेंग। आप उन्हें शुरुआत से ही घर का बना हल्का और पौष्टिक खाना दे ताकि जब बच्चे बड़े हो जाए तो वह हेल्दी खाने को ही चुने। पेरेंट्स को समझना होगा कि बच्चे का हर एक निवाला उनकी सेहत और उनका फ्यूचर तय करता है।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है