Old jeans reuse: पुरानी जींस को फेंकें नहीं, घर की डेकोरेशन और काम की चीजों में करें रीयूज

Old jeans reuse: अलमारी में कपड़ों का ढेर लगते देर नहीं लगती और इनमें सबसे ज्यादा जगह जींस घेरती हैं. कई बार ये पुरानी, फीकी या आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं. ऐसे में लोग उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरानी जींस को घर की कई उपयोगी और खूबसूरत चीजों में बदला जा सकता है? डेनिम का कपड़ा मजबूत होने की वजह से यह रीयूज़ के लिए बेहतरीन विकल्प माना जाता है.

कुशन कवर बनाने में करें इस्तेमाल

पुरानी जींस के कपड़े से शानदार कुशन कवर तैयार किए जा सकते हैं. जींस को अलग-अलग हिस्सों में काटकर पैचवर्क डिजाइन बनाया जा सकता है. अगर जींस की जेब सही स्थिति में है, तो उसे सजावट के लिए कुशन पर भी लगाया जा सकता है. इससे कुशन को एक नया और स्टाइलिश लुक मिलता है.

स्टोरेज बैग और पाउच बनाएं

पुरानी जींस से बच्चों के खिलौने रखने के लिए स्टोरेज बैग आसानी से बनाए जा सकते हैं. इसके अलावा, इससे पेंसिल पाउच, लैपटॉप कवर या ग्रोसरी बैग भी तैयार किए जा सकते हैं. डेनिम का कपड़ा मजबूत होने की वजह से ये चीजें लंबे समय तक टिकती हैं और रोजमर्रा के काम में बहुत उपयोगी होती हैं.

वॉल ऑर्गेनाइजर का आइडिया

घर में छोटी-छोटी चीजें बिखरी रहती हैं तो पुरानी जींस बहुत काम आ सकती है. जींस की जेबों को काटकर किसी कार्डबोर्ड या मोटे कपड़े पर सिल दिया जाए तो शानदार वॉल ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाता है. इसमें चाबी, चार्जर, पेन, मेकअप ब्रश और बच्चों के छोटे सामान आसानी से रखे जा सकते हैं.

डोरमैट बनाकर दें नया लुक

पुरानी जींस का कपड़ा मोटा और टिकाऊ होता है, इसलिए इससे डोरमैट भी बनाया जा सकता है. जींस को लंबी पट्टियों में काटकर उन्हें चोटी की तरह गूंथ लें और फिर गोल या चौकोर आकार में सिलाई कर दें. यह न सिर्फ उपयोगी होता है बल्कि घर के एंट्रेंस को एक अलग लुक भी देता है.

प्लांटर और डेकोरेशन आइडिया

अगर आपको घर में पौधे लगाना पसंद है तो पुरानी जींस से शानदार प्लांटर बनाया जा सकता है. जींस की जेब या निचले हिस्से का इस्तेमाल करके छोटे गमलों के लिए कवर तैयार करें. इसे बालकनी या कमरे में टांग दें, इससे घर को एक नया और क्रिएटिव लुक मिलता है.