डेटिंग ऐप के बाद प्यार का पुराना दौर लौटा, भारत में ‘ओल्ड-स्कूल रोमांस’ और आमने-सामने की फ्लर्टिंग का कमबैक; जानें क्या है इसके पीछे की वजह?

Old School Romance: भारत में रोमांस का तरीका एक बार फिर बदल रहा है. सालों तक डेटिंग ऐप्स, स्वाइप कल्चर और एल्गोरिदम पर आधारित रिश्तों के बाद अब खासकर Gen Z और मिलेनियल्स पुराने ज़माने की फ्लर्टिंग और प्यार की ओर लौटते नज़र आ रहे हैं. आंखों का संपर्क, आमने-सामने की बातचीत और बिना वाई-फाई वाला रोमांस फिर से आकर्षक लगने लगा है. पुराने ज़माने के रोमांस की वापसी के कुछ कारणों पर एक नजर डाल लेते हैं.

डेटिंग ऐप की थकान

इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है डेटिंग ऐप थकान. लगातार स्वाइप करना, मैच के बाद घोस्ट हो जाना, कैटफ़िशिंग और रिश्तों का बेहद सतही हो जाना लोगों को मानसिक रूप से थका चुका है. ऐप्स पर रिश्ते अक्सर “ऑप्शन” बनकर रह जाते हैं, जहां किसी को जानने से पहले ही अगला प्रोफ़ाइल सामने आ जाता है. इससे भावनात्मक जुड़ाव बनने से पहले ही टूट जाता है.

इमोशनल सेफ़्टी की बढ़ी चाहत

इसके साथ ही, लोगों में असलियत और इमोशनल सेफ़्टी की चाहत बढ़ी है. पुराने ज़माने की फ्लर्टिंग में बातचीत, सुनना और धीरे-धीरे एक-दूसरे को समझना शामिल होता है. आमने-सामने मिलने पर बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ का टोन, मुस्कान और एनर्जी जैसी चीज़ें महसूस की जा सकती हैं, जो किसी प्रोफ़ाइल फोटो या चैट से संभव नहीं है. इससे भरोसा और सहजता ज़्यादा बनती है.

कमजोर हुई रियल-लाइफ़ कम्युनिकेशन स्किल्स

लंबे समय तक डिजिटल दुनिया पर निर्भरता ने कई लोगों की रियल-लाइफ़ कम्युनिकेशन स्किल्स को कमजोर किया है. अब लोग दोबारा असल बातचीत को अपनाना चाहते हैं, जहां जवाब सोचकर नहीं बल्कि महसूस करके दिया जाता है. आंखों में आंखें डालकर बात करना और छोटी-छोटी बातों से जुड़ाव महसूस करना फिर से खास माना जाने लगा है.

गहरे और टिकाऊ रिश्तों की तलाश

इसके अलावा, आज की तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी में लोग गहरे और टिकाऊ रिश्तों की तलाश कर रहे हैं. बार-बार बदलने वाले रिश्तों और अस्थायी कनेक्शन्स की जगह अब भावनात्मक स्थिरता और लॉन्ग-टर्म बॉन्ड को महत्व दिया जा रहा है, जहां शारीरिक आकर्षण से ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव मायने रखता है.

नॉस्टैल्जिया और डिजिटल डिटॉक्स

नॉस्टैल्जिया और डिजिटल डिटॉक्स भी इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे हैं. इंटरनेट से पहले के दौर की सादगी, चिट्ठियों, आमने-सामने मिलने और अचानक हुई मुलाकातों की यादें लोगों को आकर्षित कर रही हैं. इसी वजह से “मीट-क्यूट” यानी अचानक और स्वाभाविक मुलाकातों का रोमांस फिर से लोकप्रिय हो रहा है.

भारत में यह बदलाव दिखाता है कि युवा पीढ़ी आधुनिक सोच के साथ-साथ पुराने प्यार की ईमानदारी, गहराई और मानवीय स्पर्श को दोबारा अपनाना चाहती है—जहां दिल का कनेक्शन नेटवर्क से ज़्यादा मज़बूत होता है.

