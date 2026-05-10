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Office Romance: ऑफिस अफेयर पर सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा, 40% लोगों ने माना- पार्टनर को दिया धोखा

Office Romance: फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 60 फीसदी से ज्यादा लोग अपने ऑफिस में रोमांटिक रिश्तों का हिस्सा रह चुके हैं. सर्वे में सामने आया कि लंबे ऑफिस घंटे और भावनात्मक समझ रिश्तों की बड़ी वजह हैं, लेकिन इनका असर वर्क-लाइफ बैलेंस, प्रोफेशनल माहौल और गॉसिप पर भी पड़ता है. कई रिश्ते शादी तक पहुंचे, जबकि कुछ मामलों में चीटिंग और तनाव भी देखने को मिला.

By: Ranjana Sharma | Published: May 10, 2026 11:01:32 AM IST

ऑफिस अफेयर अब आम, लेकिन रिश्तों में भरोसा सबसे बड़ी चुनौती
ऑफिस अफेयर अब आम, लेकिन रिश्तों में भरोसा सबसे बड़ी चुनौती


Office Romance: आज के दौर में ऑफिस सिर्फ काम करने की जगह नहीं रह गया है, बल्कि कई लोगों के लिए यह रिश्तों की शुरुआत का भी केंद्र बनता जा रहा है. लंबे ऑफिस घंटे, रोजाना साथ काम करना और एक-दूसरे के प्रोफेशनल दबाव को समझना लोगों को करीब ला रहा है. यही वजह है कि वर्कप्लेस रोमांस अब आम होता जा रहा है. हालांकि इसके साथ कई नई चुनौतियां और विवाद भी सामने आ रहे हैं. हाल ही में सामने आई फोर्ब्स की एक रिपोर्ट ने ऑफिस रिलेशनशिप को लेकर कई चौंकाने वाले आंकड़े उजागर किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 60 फीसदी से ज्यादा लोग अपने कार्यस्थल पर किसी न किसी रोमांटिक रिश्ते का हिस्सा रह चुके हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि ऑफिस में बनने वाले रिश्ते अब अपवाद नहीं बल्कि तेजी से बढ़ता सामाजिक ट्रेंड बन चुके हैं.

साथ काम करने से बढ़ती है नजदीकी

सर्वे में शामिल 65 फीसदी लोगों ने माना कि ऑफिस में किसी के साथ सहज महसूस करना रिश्ते की सबसे बड़ी वजह बनता है. वहीं 61 फीसदी लोगों का कहना था कि व्यस्त जीवनशैली और काम के दबाव के कारण उन्हें ऑफिस के बाहर नए लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता. ऐसे में सहकर्मी ही धीरे-धीरे भावनात्मक सहारा बन जाते हैं. दिलचस्प बात यह रही कि केवल 38 फीसदी लोगों ने माना कि ऑफिस रोमांस से काम का माहौल ज्यादा मजेदार बनता है. इससे साफ है कि ज्यादातर लोग मनोरंजन से ज्यादा भावनात्मक समझ और सपोर्ट को रिश्तों की अहम वजह मानते हैं.

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रिश्तों का असर काम और निजी जिंदगी दोनों पर

ऑफिस में बने रिश्ते सिर्फ पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका असर प्रोफेशनल लाइफ पर भी दिखाई देता है. कई लोगों ने माना कि ऑफिस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा डर ब्रेकअप का होता है, क्योंकि अलगाव के बाद भी रोजाना उसी व्यक्ति का सामना करना पड़ सकता है. करीब 54 फीसदी लोगों ने स्वीकार किया कि ऑफिस डेटिंग की वजह से उनका वर्क-लाइफ बैलेंस प्रभावित हुआ. कई बार निजी भावनाएं काम के प्रदर्शन और मानसिक स्थिति पर भी असर डालती हैं.

ऑफिस अफेयर जल्दी बन जाता है गॉसिप का विषय

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि ऑफिस में रिश्तों को लंबे समय तक छिपा पाना मुश्किल होता है. आधे से ज्यादा लोगों ने कहा कि जब उनके रिश्ते की जानकारी सामने आई तो सहकर्मियों का व्यवहार बदल गया. करीब 60 फीसदी लोगों का मानना था कि ऑफिस अफेयर अक्सर गॉसिप और चर्चा का विषय बन जाते हैं. इससे कई बार कार्यस्थल का माहौल असहज हो जाता है और कर्मचारियों को जजमेंट का सामना करना पड़ता है.

सर्वे का सबसे चौंकाने वाला खुलासा

फोर्ब्स रिपोर्ट का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यह रहा कि ऑफिस रिलेशनशिप में रहने वाले 40 फीसदी लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने पार्टनर को किसी सहकर्मी के साथ धोखा दिया. यानी कार्यस्थल पर बनने वाले रिश्तों में आकर्षण और जटिलताएं दोनों काफी ज्यादा होती हैं. हालांकि हर कहानी का अंत खराब नहीं होता. सर्वे में शामिल 43 फीसदी लोगों ने बताया कि उन्होंने आखिरकार अपने ऑफिस पार्टनर से शादी कर ली. इससे यह भी साफ होता है कि कई रिश्ते लंबे समय तक टिकाऊ साबित हुए.

कंपनियां भी बदल रही हैं अपनी सोच

पहले जहां कंपनियां ऑफिस रोमांस को पूरी तरह गलत मानती थीं, वहीं अब कई संस्थाएं इसे एक वास्तविकता मानकर मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं. सर्वे के मुताबिक, 62 फीसदी लोगों ने अपने रिश्ते की जानकारी HR विभाग को दी थी. कई कंपनियां अब स्पष्ट पॉलिसी बनाकर प्रोफेशनल माहौल बनाए रखने और कर्मचारियों के निजी रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं.

Tags: Office Romanceworkplace relationship
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