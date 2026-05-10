Office Sleepiness: ऑफिस में बार-बार आती है नींद? ये छोटी-छोटी ट्रिक्स मिनटों में कर देंगी एक्टिव और फ्रेश

Office Sleepiness: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और लगातार स्क्रीन के सामने काम करने की वजह से ऑफिस में नींद आना एक आम समस्या बन गई है. कई लोग काम करते-करते अचानक सुस्ती महसूस करने लगते हैं, आंखें भारी होने लगती हैं और बार-बार जम्हाई आने लगती है. खासतौर पर लंच के बाद यह परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है और प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होने लगती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान और क्विक ट्रिक्स अपनाकर आप कुछ ही सेकंड में खुद को फिर से एक्टिव और फ्रेश महसूस कर सकते हैं. साथ ही अपनी लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव करके ऑफिस में आने वाली सुस्ती को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

ऑफिस में क्यों आती है ज्यादा नींद?

ऑफिस में नींद आने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं और हर व्यक्ति में इसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं. हालांकि कुछ कारण ऐसे हैं जो ज्यादातर लोगों में आमतौर पर देखे जाते हैं.

रात में पूरी नींद न लेना: अगर आप रात में पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो इसका असर अगले दिन ऑफिस में साफ दिखाई देता है. कम नींद लेने से शरीर थका हुआ महसूस करता है और दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता.



अगर आप रात में पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो इसका असर अगले दिन ऑफिस में साफ दिखाई देता है. कम नींद लेने से शरीर थका हुआ महसूस करता है और दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता. ज्यादा भारी खाना खाना: लंच में ज्यादा ऑयली या भारी खाना खाने के बाद शरीर भोजन पचाने में ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करता है, जिससे सुस्ती और नींद महसूस होने लगती है.



लंच में ज्यादा ऑयली या भारी खाना खाने के बाद शरीर भोजन पचाने में ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करता है, जिससे सुस्ती और नींद महसूस होने लगती है. लंबे समय तक स्क्रीन देखना : लगातार कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पर काम करने से आंखों और दिमाग दोनों पर असर पड़ता है. इससे थकान और नींद बढ़ सकती है.



: लगातार कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पर काम करने से आंखों और दिमाग दोनों पर असर पड़ता है. इससे थकान और नींद बढ़ सकती है. पानी कम पीना: डिहाइड्रेशन भी थकान और कमजोरी की बड़ी वजह हो सकता है. शरीर में पानी की कमी होने पर एनर्जी लेवल कम होने लगता है.



डिहाइड्रेशन भी थकान और कमजोरी की बड़ी वजह हो सकता है. शरीर में पानी की कमी होने पर एनर्जी लेवल कम होने लगता है. लगातार एक ही जगह बैठे रहना: काफी देर तक बिना उठे बैठे रहने से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे शरीर सुस्त महसूस करने लगता है.



काफी देर तक बिना उठे बैठे रहने से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे शरीर सुस्त महसूस करने लगता है. तनाव और मानसिक थकान: ज्यादा तनाव, काम का दबाव और मानसिक थकान भी दिनभर सुस्ती और नींद की वजह बन सकते हैं.

10 सेकंड में फ्रेश महसूस करने वाले आसान तरीके

गहरी सांस लें: अगर आपको अचानक नींद महसूस हो रही है तो तुरंत 3 से 4 बार गहरी सांस लें. इससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होता है और दिमाग एक्टिव महसूस करता है.



अगर आपको अचानक नींद महसूस हो रही है तो तुरंत 3 से 4 बार गहरी सांस लें. इससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होता है और दिमाग एक्टिव महसूस करता है. चेहरे पर ठंडा पानी मारें: अपनी सीट से उठकर चेहरे पर ठंडा पानी डालें. इससे शरीर को तुरंत ताजगी महसूस होती है और नींद कम होने लगती है.



अपनी सीट से उठकर चेहरे पर ठंडा पानी डालें. इससे शरीर को तुरंत ताजगी महसूस होती है और नींद कम होने लगती है. थोड़ा टहलें: लगातार बैठे रहने की बजाय 1 से 2 मिनट के लिए ऑफिस में थोड़ा चल लें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर में एनर्जी आती है.



लगातार बैठे रहने की बजाय 1 से 2 मिनट के लिए ऑफिस में थोड़ा चल लें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर में एनर्जी आती है. पानी जरूर पिएं: एक गिलास पानी पीना भी आपको फ्रेश महसूस करा सकता है. कई बार सिर्फ पानी की कमी के कारण भी थकान महसूस होती है.



एक गिलास पानी पीना भी आपको फ्रेश महसूस करा सकता है. कई बार सिर्फ पानी की कमी के कारण भी थकान महसूस होती है. स्ट्रेचिंग करें: गर्दन, कंधों और हाथों की हल्की स्ट्रेचिंग करने से शरीर की जकड़न कम होती है और एक्टिवनेस बढ़ती है.

क्या बार-बार नींद आना बीमारी का संकेत हो सकता है?

अगर आप अच्छी नींद लेने के बावजूद दिनभर सुस्ती महसूस करते हैं या ऑफिस में बार-बार नींद आती है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार यह स्लीप एपनिया, तनाव, एंग्जायटी या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है. ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर माना जाता है.