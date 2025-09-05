Home > लाइफस्टाइल > ऑफिस या कॉलेज गोइंग गर्ल्स जींस की जगह इन बॉटम वियर को करें ट्राई

ऑफिस या कॉलेज गोइंग गर्ल्स जींस की जगह इन बॉटम वियर को करें ट्राई

Bottom Wear Styling: अगर आप भी जींस पहनकर बोर हो गई हैं तो आप भी जींस की जगह कंफर्टेबल और स्टाइलिश बॉटमवियर को ट्राई कर सकती हैं.

Published By: Shivi Bajpai
Published: September 5, 2025 11:49:00 IST

Bottom Wear Styling Tips: हर लड़की के मन में ऑफिस या कॉलेज जाने से पहले ये ख्याल जरूर आता है कि आज क्या पहनें? तो आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम कुछ ऐसे बॉटमवियर के बारे में आपको बताने वाले हैं जिससे आपको कंफर्ट के साथ-साथ स्टाइलिश लुक भी मिलेगा.

जीन्स की जगह ट्राई करें ये 5 आउटफिट्स 

लॉन्ग स्कर्ट है आरामदायक

अगर आप भी जींस की जगह कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और स्टाइलिश लुक पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्रॉप टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट को वियर कर सकती हैं. 

प्लाजो पैंट्स है कमाल 

कुर्ती या टॉप के साथ आप जींस की जगह प्लाजो पैंट्स को अपने वार्डरोब का हिस्सा बना सकते हैं. आप इससे ट्रैडिशनल और मॉर्डन दोनों लुक्स क्रिएट कर सकते हैं. आप चाहें तो फॉर्मल लुक के लिए प्लेन प्लाजो पैंट्स के साथ किसी लाइट कलर का टॉप वियर कर सकते हैं. अगर आप फंकी लुक चाहती हैं तो इसके लिए आप प्रिंटेड प्लाजो के साथ प्लेन टॉप या कुर्ती वियर कर सकती हैं.

ट्राउजर भी है लिस्ट में 

अगर आप जींस पहनकर बोर हो गई हैं और अपने लुक को फॉर्मल रखना चाहती हैं तो इसके लिए आप प्लेन कलर के स्ट्रैट फिट या  वाइड लैग ट्राउजर्स को शर्ट या टाइट फिटेट टॉप के साथ वियर कर सकती हैं.

जोग्गर्स भी हैं आरामदायक 

जोग्गर्स काफी आरामदायक पैंट्स होते हैं जो आजकल काफी ट्रैंड में भी हैं. इसे आप टॉप के साथ वियर कर सकती हैं. जिससे आपको कंफर्टेबल और स्टाइलिश लुक मिलेगा.

कार्गो ट्राउजर है बेस्ट 

कार्गो ट्राउजर आजकल काफी ट्रेंड कर रहे हैं ये कंफर्टेबल और स्टाइलिश ऑप्शन है. इसे आप शॉर्ट कुर्ती और प्लेन टॉप के साथ पहन सकते हैं. 

