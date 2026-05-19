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Oats VS Poha Weight Loss: ओट्स या पोहा कौन सा नाश्ता वेट कम करने में करता मदद?

Oats VS Poha Weight Loss: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि ओट्स पोहा में से ऐसा क्या खाएं जिससे वजन कम हो जाए, तो आइए जानते हैं-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 19, 2026 5:13:19 PM IST

Oats VS Poha Weight Loss: ओट्स या पोहा कौन सा नाश्ता वेट कम करने में करता मदद?


Oats VS Poha Weight Loss: आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोगों के बीच ये सवाल काफी चर्चा में है कि वजन घटाने और फिट रहने के लिए सुबह ओट्स खाना बेहतर है या पोहा. कुछ लोग ओट्स को फिटनेस का सुपरफूड मानते हैं, तो वहीं कई लोग हल्के और स्वादिष्ट पोहे को सबसे अच्छा भारतीय नाश्ता बताते हैं. दोनों ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, ज्यादा महंगे भी नहीं होते और पेट के लिए हल्के माने जाते हैं.

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट वही होता है, जो लंबे समय तक पेट भरा रखे, शरीर को जरूरी पोषण दे और बिना भारीपन के एनर्जी बनाए रखे. ऐसा नाश्ता जिसमें फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का संतुलन हो, वो वजन कंट्रोल करने में ज्यादा मददगार माना जाता है. इसी वजह से ओट्स और पोहा दोनों को हेल्दी ब्रेकफास्ट की लिस्ट में शामिल किया जाता है.

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ओट्स क्यों माने जाते हैं वेट लॉस के लिए फायदेमंद?

ओट्स को खासतौर पर फिटनेस और वजन घटाने से जोड़कर देखा जाता है. इसमें बीटा-ग्लूकन नाम का घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो खाने को धीरे-धीरे पचने में मदद करता है. इससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और बार-बार भूख नहीं लगती. यही कारण है कि ओट्स खाने के बाद स्नैकिंग की आदत कम हो सकती है.

पोहा कम नहीं

पोहा भारतीय घरों में बेहद लोकप्रिय नाश्ता है और इसे अक्सर हल्का समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है. चपटे चावल से बनने वाला पोहा आसानी से पच जाता है और पेट पर भारी महसूस नहीं होता. जब इसमें मूंगफली, करी पत्ता, राई और सब्जियां डाली जाती हैं, तो इसकी पौष्टिकता कई गुना बढ़ जाती है.

आखिर वजन घटाने के लिए बेहतर क्या है?

एक्सपर्ट्स के अनुसार असली सवाल ओट्स और पोहा में तुलना करने का नहीं, बल्कि पूरे नाश्ते को संतुलित बनाने का है. अगर आपका ब्रेकफास्ट फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी इंग्रीडिएंट्स से भरपूर है, तो वो वजन घटाने में मदद कर सकता है. ओट्स लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं, जबकि पोहा हल्का और जल्दी पचने वाला ऑप्शन है. इसलिए आपकी जरूरत, लाइफस्टाइल और खाने की आदतों के हिसाब से दोनों ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं.

Tags: Oats VS PohaOats VS Poha Weight Lossweight loss tips
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