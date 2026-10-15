न्याय विश्वास फाउंडेशन: अनिकेत निकम की पहल से ग्रामीण महाराष्ट्र में 5,000+ नागरिकों तक पहुँच

जलगांव [महाराष्ट्र, भारत], 15 अक्टूबर: आगामी बॉलीवुड फिल्म प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम के माध्यम से भारत के सबसे प्रमुख कानूनी परिवारों में से एक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ रहा है। इसी बीच, अधिवक्ता अनिकेत उज्ज्वल निकम अपनी जमीनी पहल, न्याय विश्वास फाउंडेशन के माध्यम से अदालतों से बाहर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं।

5 से अधिक कानूनी सहायता शिविर आयोजित करने और ग्रामीण महाराष्ट्र में 5,000 से अधिक नागरिकों तक पहुँचने के साथ, यह फाउंडेशन आम नागरिकों और न्याय तक उनकी पहुँच के बीच की खाई को पाटने के लिए काम कर रहा है।

बॉलीवुड की ‘प्रहार’ में अनिकेत निकम की कहानी को मिली जगह

अधिवक्ता अनिकेत निकम को प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम की घोषणा के बाद भी ध्यान मिला है। यह आगामी हिंदी जीवनीपरक कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें प्रशंसित अभिनेता राजकुमार राव प्रसिद्ध सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की भूमिका निभा रहे हैं।

अविनाश अरुण के निर्देशन में बनी यह फिल्म उज्ज्वल निकम की उल्लेखनीय कानूनी यात्रा को दर्शाती है। इसमें 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद अजमल कसाब के खिलाफ मुकदमे में उनकी भूमिका भी शामिल है।

दिलचस्प बात यह है कि दंगल और फ्लेम्स में अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता ऋत्विक साहोरे फिल्म में अधिवक्ता अनिकेत निकम की भूमिका निभा रहे हैं। कहानी पिता और पुत्र के रिश्ते को भी दर्शाती है, जिससे दर्शकों को भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण कानूनी मामलों के पीछे मौजूद परिवार की एक झलक मिलेगी।

16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए निर्धारित प्रहार ने भारत के सबसे चर्चित सरकारी अभियोजकों में से एक और उनके चुनौतीपूर्ण पेशेवर जीवन से जुड़े व्यक्तिगत संबंधों को पर्दे पर प्रस्तुत करने के कारण काफी दिलचस्पी पैदा की है।

जहाँ यह फिल्म निकम परिवार की कानूनी विरासत को बड़े पर्दे पर ला रही है, वहीं अनिकेत निकम कानूनी पेशे और वंचित समुदायों तक न्याय की पहुँच आसान बनाने वाली पहलों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।

न्याय को अदालतों से आगे ले जाना: 5,000 से अधिक नागरिकों तक पहुँच

ग्रामीण महाराष्ट्र में न्याय तक पहुँच की शुरुआत अक्सर अदालत में जाने से बहुत पहले हो जाती है। कई परिवारों के लिए पहली चुनौती अपने कानूनी अधिकारों को समझना, संबंधित अधिकारियों की पहचान करना, आवश्यक दस्तावेज जुटाना या विश्वसनीय कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त करना होती है।

इन चुनौतियों को पहचानते हुए, अधिवक्ता अनिकेत उज्ज्वल निकम न्याय विश्वास फाउंडेशन के माध्यम से उन लोगों के लिए कानूनी सहायता को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो अक्सर औपचारिक कानूनी व्यवस्था से दूर रह जाते हैं।

पिछले कुछ महीनों में फाउंडेशन ने अपने निःशुल्क कानूनी सहायता शिविरों के माध्यम से ग्रामीण महाराष्ट्र में 5,000 से अधिक नागरिकों तक पहुँच बनाई है।

इन पहलों के अंतर्गत प्रारंभिक कानूनी मार्गदर्शन, अधिकारों के प्रति जागरूकता, परामर्श तथा उचित कानूनी और प्रशासनिक उपायों की पहचान करने में सहायता प्रदान की गई है।

फाउंडेशन ने भूमि और संपत्ति विवादों, दस्तावेजों से संबंधित समस्याओं, सरकारी योजनाओं एवं लाभों, पारिवारिक मामलों, वित्तीय धोखाधड़ी, प्रशासनिक देरी और अन्य रोजमर्रा की कानूनी समस्याओं का सामना कर रहे नागरिकों की सहायता की है।

इस पहल के बारे में बात करते हुए अधिवक्ता अनिकेत उज्ज्वल निकम ने कहा:

“ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों के लिए न्याय दूर की चीज लगता है, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि शुरुआत कहाँ से करें। हमारा प्रयास कानूनी मार्गदर्शन को अधिक सुलभ, व्यावहारिक और समझने में आसान बनाना है। भले ही कोई व्यक्ति तुरंत अपना मुकदमा न लड़ सके, लेकिन उसे अपने अधिकारों, उपलब्ध विकल्पों और आगे बढ़ने के सही रास्ते की जानकारी अवश्य होनी चाहिए।”

जनसेवा के माध्यम से कानूनी विरासत को आगे बढ़ाना

प्रसिद्ध सरकारी अभियोजक उज्ज्वल निकम के पुत्र होने के नाते, अधिवक्ता अनिकेत निकम ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं, जिसका नाम भारत की कुछ सबसे महत्वपूर्ण कानूनी कार्यवाहियों से जुड़ा रहा है।

हालाँकि, न्याय विश्वास फाउंडेशन के माध्यम से उनका कार्य इस व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि कानूनी जानकारी और मार्गदर्शन केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, जिनके पास वित्तीय संसाधन हैं या जिन्हें बड़े शहरी कानूनी संस्थानों तक पहुँच प्राप्त है।

फाउंडेशन का दृष्टिकोण कानूनी जागरूकता, जमीनी स्तर पर परामर्श, मामलों से संबंधित मार्गदर्शन, संसाधनों के लिए सहायता और जहाँ संभव हो, आगे की कार्रवाई के लिए संपर्क बनाए रखने पर आधारित है।

इसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विवादों का समाधान करना नहीं है। यह आम नागरिकों में यह विश्वास पैदा करने का भी प्रयास करता है कि कानूनी व्यवस्था तक पहुँचना संभव है और उनकी समस्याएँ ध्यान दिए जाने योग्य हैं।

नागरिकों, कानूनी पेशेवरों, स्थानीय संस्थानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच संपर्क स्थापित करके फाउंडेशन न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।

महाराष्ट्र में कानूनी जागरूकता का विस्तार

आगे की योजना के तहत, अधिवक्ता अनिकेत निकम और न्याय विश्वास फाउंडेशन ग्रामीण महाराष्ट्र में अपनी जमीनी पहलों का विस्तार करना चाहते हैं।

फाउंडेशन के प्रस्तावित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नियमित कानूनी सहायता शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं के लिए विशेष कानूनी मार्गदर्शन, कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की सहायता तथा अनसुलझे मामलों के लिए व्यवस्थित अनुवर्ती कार्रवाई शामिल हैं।

ऐसे समय में जब प्रहार सिनेमा दर्शकों के सामने निकम परिवार की कहानी प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है, फाउंडेशन का कार्य कानूनी पेशे के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है: न्याय को उन लोगों के करीब लाना जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

प्रहार के इर्द-गिर्द बने राष्ट्रीय स्तर के आकर्षण से लेकर महाराष्ट्र के गाँवों तक, अधिवक्ता अनिकेत निकम की यात्रा कानूनी ज्ञान को सार्थक जनसेवा से जोड़ने के महत्व को दर्शाती है।

न्याय विश्वास फाउंडेशन का संदेश स्पष्ट है: न्याय ऐसा विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए जो केवल उन लोगों तक सीमित हो, जो इसका खर्च उठा सकते हैं, इसे समझते हैं या इसे प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय कर सकते हैं। न्याय प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ होना चाहिए, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियाँ कुछ भी हों।

न्याय विश्वास फाउंडेशन के बारे में

न्याय विश्वास फाउंडेशन, अधिवक्ता अनिकेत उज्ज्वल निकम के नेतृत्व में संचालित जनहित कानूनी सहायता और जागरूकता पहल है। यह फाउंडेशन कानूनी मार्गदर्शन, अधिकारों के प्रति जागरूकता और न्याय तक पहुँच को अधिक सुलभ बनाने के लिए काम करता है, विशेष रूप से महाराष्ट्र के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए।

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