लाइफस्टाइल > Best Food: दिल्ली-लखनऊ नहीं इस शहर का खाना है दुनिया का सबसे टॉप 5 स्ट्रीट फूड हब..!

Best Food in the World: मुंबई, अमृतसर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसी भारतीय शहरों के व्यंजन और क्षेत्रीय खाना TasteAtlas की दुनिया की बेस्ट फूड लिस्ट में शामिल होकर ग्लोबल पहचान बना रहे हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 2, 2026 1:35:03 PM IST

Best Food in the World: भारतीय खाने की खुशबू और स्वाद ने दुनिया भर के लोगों को मोहित किया है. मसालों का संतुलन और धीरे-धीरे पकाई जाने वाली रेसिपी, जो पीढ़ियों से परिपक्व हुई हैं, इसे खास बनाती हैं. जब भारत के खाने की बात होती है, तो अक्सर दिल्ली की स्ट्रीट फूड, लखनऊ का अवधी खाना और हैदराबाद की बिरयानी याद आती है. लेकिन TasteAtlas की हालिया लिस्ट में मुंबई ने दुनिया के 100 बेहतरीन खाने वाले शहरों में पांचवां स्थान पाया. इसके अलावा अमृतसर, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों ने भी अपनी पहचान बनाई.

मुंबई के खास व्यंजन

मुंबई की फेमस डिशेज में भेल पुरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, रगड़ा पट्टीस और मोदक शामिल हैं. ये व्यंजन शहर की पहचान बन गए हैं और इसे शीर्ष शहरों में लाने में मदद की.

भारतीय व्यंजन ग्लोबल लिस्ट में

TasteAtlas की लिस्ट में कुल चार भारतीय व्यंजन शामिल हुए.

 अमृतसरी कुलचा – 17वें स्थान पर, घी, हरा धनिया और हल्का लाल मिर्च के साथ.
 बटर चिकन – 66वें स्थान पर.
 हैदराबादी बिरयानी – 72वें स्थान पर.
 शाही पनीर – 85वें स्थान पर.

प्रमुख भारतीय क्षेत्र

दुनिया की बेहतरीन खाने वाली क्षेत्रों में चार भारतीय क्षेत्र शामिल हैं:

 दक्षिण भारत – 40वें स्थान पर, ह्य्दराबादी बिरयानी, मसाला डोसा और अन्य व्यंजन.
 पश्चिम बंगाल – 73वां स्थान.
 महाराष्ट्र – 76वां स्थान.
 केरल – 97वां स्थान.

भारतीय खाना अब सिर्फ मसालेदार नहीं

भारतीय खाना अब सिर्फ करी या मसालेदार व्यंजन तक सीमित नहीं है. ये स्ट्रीट फूड, क्षेत्रीय व्यंजन और आधुनिक रेस्टोरेंट्स तक फैला है. दुनिया भर में लोग अब भारतीय खाना पसंद कर रहे हैं और इसकी विविधता की सराहना कर रहे हैं.

 

