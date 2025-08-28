भारत के इन McDonald’s में नहीं मिलती है एक भी नॉन-वेज डिश, पीछे की वजह जान रह जाएंगे हैरान

McDonald in India: अपने बर्गर के लिए दुनिया भर में मशहूर फास्ट-फूड आउटलेट मैकडॉनल्ड्स (McDonald’s)’ने अपने लोकप्रिय मांसाहारी मेनू के साथ-साथ भारत के लोकल स्वाद के साथ कई शाकाहारी डिश का भी ऑप्शन देता है। वहीं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में कुछ ही मैकडॉनल्ड्स आउटलेट हैं जो पूरी तरह से शाकाहारी मेनू परोसते हैं।
शाकाहारी मैकडॉनल्ड्स आउटलेट
वहीं आपको बता दें कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर पूरी तरह से शाकाहारी मैकडॉनल्ड्स आउटलेट हैं। जो लोकल खाने और धार्मिक प्राथमिकताओं को देखते हुए खाने को परोसता है। भारत में ऐसे तीन रेस्टोरेंट हैं, जिनमें से दो वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मू में स्थित हैं।
करते हैं जैन आहार सिद्धांतों का पालन
एक आउटलेट न्यू ट्रैक-ताराकोट मार्ग पर स्थित है जबकि दूसरा अर्धकुंवारी में है। दोनों रेस्टोरेंट पूरी तरह से शाकाहारी मेनू प्रदान करते हैं। साथ ही वह जैन आहार सिद्धांतों का भी पालन करते हैं। वह इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि उनके परोसे गए खाने में प्याज या लहसुन न हो।
मैकडॉनल्ड्स के प्रबंध ने कही ये बात
2023 में दो आउटलेट के शुभारंभ पर बोलते हुए मैकडॉनल्ड्स इंडिया (उत्तर और पूर्व) के प्रबंध निदेशक राजीव रंजन ने कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र के सभी लोगों के लिए अपने भोजन और पेय पदार्थों को सुलभ बनाना है। उन्होंने द इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि “यहाँ हमारी उपस्थिति विश्व प्रसिद्ध मैकडॉनल्ड्स के खाने-पीने की चीज़ों को यात्रियों और क्षेत्र के निवासियों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम है।”
मिलती हैं ये सुविधाएं
न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, ताराकोट मार्ग स्थित आउटलेट ग्राहकों को डाइन-इन और टेक-अवे, दोनों तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। जहाँ तेज़ ऑर्डर के लिए सेल्फ-सर्विस डिजिटल कियोस्क भी उपलब्ध हैं। वहीं अर्धकुंवारी स्थित आउटलेट उन लोगों के लिए बनाया गया है जो चलते-फिरते झटपट खाना चाहते हैं, जिससे तीर्थयात्रियों और स्थानीय आगंतुकों के लिए भी यह सुविधाजनक हो जाता है।
दुनिया का पहला शाकाहारी
भारत में तीसरा शाकाहारी मैकडॉनल्ड्स अमृतसर में देश के प्रसिद्ध सिख तीर्थस्थलों में से एक स्वर्ण मंदिर के पास स्थित है। यह पूरी तरह से शाकाहारी मेनू पर चलने वाला पहला वैश्विक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट था। जम्मू स्थित आउटलेट्स की तरह यह मैकआलू टिक्की बर्गर जैसे विशिष्ट मैकडॉनल्ड्स शाकाहारी व्यंजन परोसते समय स्थानीय आहार संबंधी प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करता है।
जम्मू के आउटलेट 2023 में शुरू किए गए थे, जबकि अमृतसर का आउटलेट 2013 में खोला गया था, और ये दुनिया के पहले पूर्णता शाकाहारी मैकडॉनल्ड्स हैं।