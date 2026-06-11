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वेजिटेरियन लोग हो जाएं सावधान, अंजाने में जानवरों की चर्बी और हड्डियों से बनी ये चीज रोज कर रहे हैं इस्तेमाल

Non-Vegan Beauty Products:अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें जानवरों के अंग होते हैं. यह पक्का करने के लिए कि आपका ब्यूटी या मेकअप प्रोडक्ट नॉन-वेजिटेरियन है, पैकेट के पीछे लिखे नाम ज़रूर पढ़ें

By: Divyanshi Singh | Published: June 11, 2026 6:49:14 PM IST

वेजिटेरियन लोग हो जाएं सावधान, अंजाने में जानवरों की चर्बी और हड्डियों से बनी ये चीज रोज कर रहे हैं इस्तेमाल


Non-Vegan Beauty Products: लड़कियां मेकअप की दीवानी होती हैं. यह क्रेज़ दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. जवान से लेकर बड़ी उम्र की महिलाएं लिपस्टिक, काजल, फाउंडेशन और ब्लश जैसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने में हिचकिचाती नहीं हैं. इसके अलावा, पुरुष भी इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का खूब इस्तेमाल करते हैं. कलर करेक्शन से लेकर अपने होंठों को नेचुरल पिंक या ग्लॉसी लुक देने के लिए लड़के भी इन मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, ये मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अक्सर नॉन-वेजिटेरियन होते हैं. इसका मतलब है कि जानवरों और पक्षियों का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए किया जाता है. इन ब्यूटी और मेकअप प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी जानवरों और पक्षियों का इस्तेमाल किया जाता है. इन प्रोडक्ट्स के नाम भी पैकेट के पीछे लिखे होते हैं. हालांकि, ज़्यादातर लोगों को इनके असली मतलब और बनाने के तरीके के बारे में पता नहीं होता है. अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें जानवरों के अंग होते हैं. यह पक्का करने के लिए कि आपका ब्यूटी या मेकअप प्रोडक्ट नॉन-वेजिटेरियन है, पैकेट के पीछे लिखे नाम ज़रूर पढ़ें. ये प्रोडक्ट्स ज़्यादातर जानवरों के अंगों से बनाए जाते हैं, और जानवरों को मारा जाता है.

ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले मुख्य नॉन-वीगन इंग्रीडिएंट्स: कारमाइन (कारमाइन / कोचीनियल)

यह एक गहरा लाल रंग है जो कोचीनियल कीड़ों को पीसकर बनाया जाता है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से लिपस्टिक, ब्लश और नेल पॉलिश को लाल रंग देने के लिए किया जाता है. इसे नेचुरल रेड 4 या E120 के तौर पर भी लेबल किया जाता है.

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जिलेटिन (जिलेटिन)

इसे जानवरों की हड्डियों, स्किन और लिगामेंट्स को उबालकर निकाला जाता है. इसका इस्तेमाल फेस मास्क, थिक क्रीम और क्लींजर में क्रीमी टेक्सचर देने के लिए किया जाता है.

टैलो (सोडियम टैलोवेट)

यह जानवरों की चर्बी है. इसका इस्तेमाल साबुन, लिपस्टिक और आई मेकअप में नमी और गाढ़ापन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है.

कोलेजन (कोलेजन)

एंटी-एजिंग (झुर्रियां कम करने वाली) क्रीम और सीरम की आजकल बहुत डिमांड है. कोलेजन इसका मुख्य इंग्रीडिएंट है. इसे आमतौर पर चिकन के पैरों या मछली के अंगों से निकाला जाता है.

स्क्वैलीन

इसे एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र माना जाता है, इसे शार्क के लिवर के तेल से निकाला जाता है. हालाँकि, आजकल प्लांट-बेस्ड “स्क्वैलीन” भी मिलता है, जिससे मॉइस्चराइज़र बनाए जाते हैं.

ग्लिसरीन

ग्लिसरीन पौधों और जानवरों की चर्बी, दोनों से मिलता है. अगर पैकेज पर “वेजिटेबल ग्लिसरीन” नहीं लिखा है, तो हो सकता है कि यह नॉन-वेजिटेरियन हो. हालाँकि, ग्लिसरीन का इस्तेमाल आमतौर पर एक नेचुरल प्रोडक्ट के तौर पर किया जाता है.

Tags: Beauty Products
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