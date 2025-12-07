Deepika Padukone Fitness Trainer: पोस्चर हो रहा है खराब? दीपिका पादुकोण की फिटनेस ट्रेनर ने बताया शरीर को फिट रखने का आसान तरीका

Deepika Padukone Fitness Trainer: सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला आजकल के झुके हुए शरीर से निपटने के लिए पांच चरणों वाला एक आसान आसन बताने जा रहे हैं जो आपके पोस्चर में सुधार लाएगा. ये हल्के, बिना वज़न वाले व्यायाम कंधों की जकड़न, गोल कंधों, पीछ के मध्य भाग में तनाव और कमज़ोर पीठ की मांसपेशियों को ठीक करने में भी मदद करते हैं.

काम पर लंबे समय तक बैठे रहने, सोने से पहले फोन पर स्क्रॉल करना और रोजाना घर से बाहर आना-जाना, ये सब हमारे पोस्चर को बिगाड़ सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलता. आजकल कई लोगों का पोस्चर बिगड़ जाता है. जब हम लोग पोस्चर की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत जिम जाने का खयाल आता है. लेकिन इसका समाधान, जैसा कि पता चलता है, आश्चर्यजनक रूप से सरल हो सकता है, और यह सीधे उस व्यक्ति से आया है जिसने बॉलीवुड के कुछ सबसे आकर्षक शरीरों को बदला है: यास्मीन कराचीवाला, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, हेलेन और अन्य की सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर.

इन एक्सरसाइज से सुधरेगा पोस्चर

दीवार पर खड़ी दूरबीन

किसी दीवार के पास करवट लेकर खड़े हो जाएं और अपने अंदर वाले हाथ को कंधे की ऊंचाई पर उस पर रखें. दूसरे हाथ को हथेली से हथेली मिलाते हुए आगे की ओर खिसकाएं. फिर उस हाथ को अपनी छाती के आर-पार ले जाएं और सिर को घुमाते हुए दूसरी तरफ पहुंचें.

पीछे हटना

अपनी पीठ को पूरी तरह से दीवार से टिका लें और पैरों को दीवार के पास रखें. अपनी कोहनियों को दीवार पर टिकाएं, शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुकाएं और कंधों को पीछे की ओर खींचकर सीधी स्थिति में आ जाएं. इससे आपके कंधे मजबूत होंगे.

प्रोन टोरसो रोटेशन

अपने पेट के बेल लेटें और अपनी उंगलियों को अपने सिर के पीछे फंसा लें. अपने सिर को उठाते समय एक कोहनी ज़मीन पर रखें और दूसरी कोहनी ऊपर की ओर, फिर स्विच करें. ऐसा करने से आपकी मांसपेशियां स्ट्ऱांग होती हैं.

कोबरा एंजेल्स

अपने पेट के बल लेटकर बाहों को ऊपर की ओर फैलाएं, अपने सिर, छाती और बाहों को उठाएं, फिर अपनी बाहों को कूल्हों की ओर एक गोलाकर गति में घुमाएं और फिर वापस लाएं.