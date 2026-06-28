बिना ‘मठा के आलू’ के अधूरा है इटावा का कोई भी भोज, न मिलने पर नाराज हो जाते हैं मेहमान! इस चटपटी सब्जी के दीवाने हैं लोग, देखें recipe

Mattha ke Aloo Recipe: इटावा, कानपर देहात की तरफ अगर आप किसी शादी या भोज में गए हैं तो हो सकता है कि आपको खाने में पनीर या छोला जैसी सब्जियां न मिलें, लेकिन एक सब्जी जरूर मिलेगी; वो है मठा के आलू.

इस सब्जी के बिना वहां का कोई भी फंक्शन अधूरा है. ये सब्जी होती भी बेहद चटपटी और स्वादिष्ट है कि इसके आगे आप ग्रेवी वाली सब्जियां भूल जायेंगे. इस सब्जी को आसानी से आप घर पर भी बना सकते हैं. आइये देखते हैं इसकी रेसिपी!

सामग्री:

4 मध्यम आकार के उबले हुए आलू (300g)

2 कप मट्ठा (छाछ/पतला दही)- 500ml छाछ (मट्ठा)

2 हरी मिर्च (बारीक कटी)

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया अदरक

1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

1 चुटकी हींग

1 छोटा चम्मच जीरा

2-3 काली मिर्च (साबुत)

4-5 करी पत्ते

1 बड़ा चम्मच घी या तेल (सरसों तेल)

आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर (कश्मीरी)

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला

नमक (स्वादानुसार)

हरा धनिया (कटा, गार्निशिंग के लिए)

फ्रेश करी पत्ता (गार्निशिंग के लिए)

1/2 छोटा चम्मच जीरा (भुना)

1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

बनाने की विधि

स्टेप 1: आलू उबालें और ठंडा करें

सबसे पहले आलू उबालकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए. आलू जब ठंडे हो जाएं तो उसे हाथ से फोड़ लें. इसे काटने से देसी वाला स्वाद नहीं आएगा. हाथ से आलू फोड़ते समय ध्यान रखें कि इसे मैश न करें. आलू को छीलकर अपने हाथों से तोड़ लें, लेकिन उनका मोटा ही रखें.

स्टेप 2: मट्ठा तैयार करें

मट्ठा या पतला दही तैयार करें. अगर रेडीमेड मट्ठा लेगें तो उसे पतला करने की जरूरत नहीं है. मट्ठा के लिए दही को पानी डाल कर मिक्स करें. इस मट्ठे में भुना जीरा, थोड़ा सा सादा नमक मिक्स करें.

स्टेप 3: तड़का तैयार करें

एक कड़ाही में तेल या घी गर्म करें. जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा, हींग, हरी मिर्च डालें. अब आप इसमें अदरक-हरी मिर्च पेस्ट डालें और कुछ देर तक तेल में इसे भूनें.

स्टेप 4: मसाले और आलू मिलाएं

अब आप इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर मसाला को फ्राई कर लें. इसके बाद उबले आलू कड़ाही में डालकर चलाएं और जब आलू के साथ मसाले मिक्स हो जाएं, तो गैस को स्लो कर दें.

स्टेप 5: मट्ठा डालें और पकाएं

अब मट्ठा भी आलू में डाल दें और अच्छे से मिलाएं. लगातार चलाते हुए पकाएं. मट्ठा डालने के बाद सब्जी को 7 से 8 मिनट तक पकाना है. इसे अच्छे से उबाल आने तक पकाएं. अब इसमें आप नमक डालकर कुछ देर तक तक और धीमी आंच पर पकाएं. इस बात का ध्यान रखें कि आलू टूटे नहीं.

स्टेप 6: गरम मसाला और कसूरी मेथी डालें

इसमें आप गरम मसाला और कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह से मिलाएं. इसके ऊपर हरा धनिया को डाल दें. आपके मठा के आलू तैयार हैं. गर्मागर्म पूरियों या पराठे के साथ सर्व करें.