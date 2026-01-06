Nita Ambani की कलाई पर करोड़ों की घड़ी, लग्जरी लुक ने फिर किया सबको हैरान

Nita Ambani: रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर नीता अंबानी को लग्जरी चीजों से बहुत प्यार है. वह अक्सर शानदार ज्वेलरी और हाई-एंड डिज़ाइनर कपड़ों में नजर आती हैं. जिससे उनका हर लुक फैशन इंस्पिरेशन का खजाना बन जाता है. उनका हालिया लुक भी इनका काफी शानदार नजर आईं है.

5 जनवरी को मुंबई में उन्होंने महिला, पुरुष और ब्लाइंड महिला भारतीय विश्व कप जीतने वाली टीमों के लिए ‘यूनाइटेड इन ट्रायम्फ’ सम्मान समारोह होस्ट किया था. जिसमें उन्होंने एक खूबसूरत गुलाबी साड़ी पहनी थी और उसके साथ एलिगेंट मोती की ज्वेलरी पहनी थी.

अपने शानदार लुक में चार चांद लगाते हुए, उन्होंने एक शानदार हीरे जड़ी ऑडेमर्स पिगुएट घड़ी पहनकर साबित कर दिया कि वह घड़ियों की सच्ची पारखी है. आइए इस पर करीब से नज़र डालते हैं और पता लगाते हैं कि इस लग्ज़री घड़ी की कीमत कितनी है?

इसकी कीमत कितनी है

इंस्टाग्राम पेज ‘द इंडियन होरोलॉजी’ के अनुसार जो सेलिब्रिटीज द्वारा पहनी जाने वाली लग्जरी घड़ियों को पहचानने और उनकी कीमत बताने के लिए जाना जाता है, नीता अंबानी की घड़ी की कीमत चौंकाने वाली है. ऑडेमर्स पिगुएट रॉयल ओक डायमंड पेव की कीमत लगभग $600,000 है, जो लगभग ₹5,41,47,000 (₹5.41 करोड़) के बराबर है.

नीता अंबानी की पिंक साड़ी किसने डिज़ाइन की थी?

नीता अंबानी के कपड़े आमतौर पर अलग-अलग ब्रांड और डिज़ाइनर के होते है. लेकिन वह अक्सर मनीष मल्होत्रा ​​या अबू जानी संदीप खोसला द्वारा डिज़ाइन की गई साड़ियां पहनती है. मिसेज अंबानी की पिंक साड़ी भी अबू जानी संदीप खोसला ने ही डिज़ाइन की थी. साड़ी को डॉली जैन ने ड्रेप किया था, जबकि उनका मेकअप मिकी कॉन्ट्रैक्टर ने किया था, जिससे नीता का खूबसूरत लुक और भी निखर गया है.

इस साड़ी का इटली से कनेक्शन है?

नीता अंबानी ने एक पिंक जॉर्जेट साड़ी पहनी थी. जिससे उन्हें सॉफ्ट और एलिगेंट लुक मिला है. यह डिज़ाइनर के बुरानो कलेक्शन का हिस्सा है. इस साड़ी का इटली से कनेक्शन है क्योंकि यह मशहूर इटैलियन लेस वर्क से इंस्पायर्ड है. साड़ी में सिल्क के धागों से बने बारीक फूलों के डिज़ाइन हैं. इन डिज़ाइनों को सेक्विन और मोतियों से सजाया गया है, जिससे नीता की साड़ी का शानदार लुक पूरा होता है.

शानदार ज्वेलरी ने लुक को और भी खास बना दिया है

अपनी साड़ी कलेक्शन के साथ मिसेज अंबानी ने अपने पर्सनल ज्वेलरी कलेक्शन को भी दिखाया है. उन्हें बसरा मोतियों से घिरा कमल के आकार का डायमंड चोकर पहने देखा गया है. उन्होंने मैचिंग बसरा मोती का ब्रेसलेट भी पहना था. जिसने लुक को रॉयल टच दिया है. इसके अलावा उन्होंने झुमके, अंगूठी और घड़ी के साथ अपने शानदार लुक को पूरा किया है.