नाइट शिफ्ट कर रही है युवाओं की मर्दानगी पर वार, ये तरीके रखेंगे फर्टिलिटी मजबूत

Infertility Due To Night Shift: आज की भाग-दैड़ भरी जिंदगी में पति-पत्नी दोनों के लिए काम करना जरूरी हो गया है। इसी वजह से बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट भी करतें हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लगातार नाइट शिफ्ट में काम करने से आपकी सेहत और फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो सकती है हाल ही में आए कुछ रिसर्च से पता चला है कि नाइट शिफ्ट में काम करनें के वजह से शरीर के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और नींद पूरी नहीं होती। ये सभी चीजें पुरुष और महिला दोनों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।इसलिए नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वे अपने खान-पान, नींद और लाइफस्टाइल पर विशेष ध्यान दें, ताकि सेक्स लाइफ और फर्टिलिटी को सही रखा जा सके।

क्यों होता है ऐसा?

नाइट शिफ्ट में काम करने से हमारे शरीर की सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाती है। सर्कैडियन रिदम ही हमारे शरीर की कई महत्वपूर्ण एक्टिविटी को नियंत्रित करती है, जिनमें फर्टिलिटी भी शामिल है। नाइट शिफ्ट के कारण पुरुष और महिला दोनों की प्रजनन क्षमता पर असर पड़ सकता है, महिलाओं में नाइट शिफ्ट के कारण पीरियड्स अनियमित हो सकता है और गर्भधारण करने भी मुश्किलें आ सकती हैं वहीं पुरुषों में भी नाइट शिफ्ट के वजह से टेस्टोस्टेरोन का स्तर घट सकता है और अन्य हार्मोन असंतुलित हो सकते हैं।

नाइट शिफ्ट का महिलाओं पर असर

समय से पीरियड्स ना आना – लगातार नाइट शिफ्ट करने से महिलाओं के पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं और इसका सीधा असर गर्भधारण की क्षमता पर पड़ता है।

बांझपन का खतरा – लंबे समय तक हार्मोन असंतुलन और ओव्यूलेशन में रुकावट से बांझपन का खतरा बढ़ सकता है।

गर्भपात का खतरा – नाइट शिफ्ट के कारण मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे गर्भाशय का माहौल प्रभावित होता है और गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है।

एंडोमेट्रियोसिस और PCOS – नाइट शिफ्ट की वजह से एंडोमेट्रियोसिस और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) का खतरा भी बढ़ सकता है।

पुरुषों में नाइट शिफ्ट के असर

शुक्राणु में कमी – लंबे समय तक नाइट शिफ्ट करने से पुरुषों के शुक्राणु की संख्या पर बुरा असर पड़ता है। इसका सीधा असर प्रजनन क्षमता पर पड़ता है।

हार्मोनल असंतुलन – लगातार नाइट शिफ्ट के कारण टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो सकता है, जिससे पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ और प्रजनन स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

DNA का नुकसान – सर्कैडियन रिदम में गड़बड़ी से शुक्राणु में DNA टूट-फूट बढ़ सकती है, जो गर्भपात और बच्चों में आनुवंशिक असामान्यताओं का खतरा बढ़ा सकती है।

नाइट शिफ्ट में भी सेहत और फर्टिलिटी बनाए रखने के टिप्स

लाइफस्टाइल में बदलाव – छुट्टी के दिन भी नींद का नियमित समय बनाए रखें।

स्वस्थ खान-पान – रोजाना फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज खाए। ये हार्मोनल संतुलन बनाए रखने और शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।

व्यायाम – हल्का और नियमित व्यायाम तनाव कम करता है और सर्कैडियन रिदम को सपोर्ट करता है। लेकिन सोने से ठीक पहले भारी व्यायाम करने से बचें।

