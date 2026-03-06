Effects of anger on health: क्या गुस्सा बिगाड़ रहा है आपकी सेहत,जानिए इसका का शरीर और दिमाग पर क्या पड़ता है असर

Effects of anger on health: गुस्सा आना मानव स्वभाव का एक सामान्य हिस्सा है. कभी-कभी यह हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने या खुद की रक्षा करने की ताकत भी देता है. लेकिन जब यही क्रोध बार-बार और अनियंत्रित रूप में सामने आता है, तो यह शरीर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक बन सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार आज की तनावपूर्ण जीवनशैली में छोटी-छोटी बातों पर भी लोगों को गुस्सा आ जाता है, जो धीरे-धीरे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है.

शरीर पर पड़ता है गुस्से का सीधा असर

जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो शरीर में कई जैविक बदलाव होते हैं. इस दौरान एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं. इसके कारण दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ता है और रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है.लगातार गुस्सा करने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है. लंबे समय तक क्रोध की स्थिति रहने से दिल तक जाने वाली रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का जोखिम बढ़ जाता है.

मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है प्रभाव

क्रोध केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है. लगातार चिड़चिड़ापन और गुस्से की प्रवृत्ति व्यक्ति में अवसाद, चिंता और आत्मसम्मान में कमी जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है. ऐसे लोगों में नींद की समस्या, मूड स्विंग और दूसरों के प्रति शत्रुता की भावना भी बढ़ जाती है. कई बार क्रोध रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है और परिवार तथा दोस्तों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं.

पाचन और प्रतिरक्षा तंत्र पर भी असर

अनियंत्रित क्रोध का असर पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी पड़ता है. तनाव और गुस्से की स्थिति में पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे पेट दर्द, एसिडिटी और भोजन पचाने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा लंबे समय तक नकारात्मक भावनाएं रहने से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ सकती है, जिससे शरीर बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है.

गुस्सा कम करने के आसान उपाय

विशेषज्ञों का कहना है कि क्रोध को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित करना सीखा जा सकता है. गुस्सा आने पर कुछ सरल उपाय अपनाकर स्थिति को संभाला जा सकता है. गहरी और धीमी सांस लेना, प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ समय रुकना और शांत वातावरण में जाना मददगार साबित हो सकता है. ठंडा पानी पीना, हल्का व्यायाम करना या खुली जगह में टहलना भी तनाव और गुस्से को कम करने में सहायक होता है. आयुर्वेद के अनुसार क्रोध का संबंध पित्त दोष से माना जाता है, इसलिए नारियल पानी, सौंफ, धनिया, आंवला और खीरे जैसे पित्तशामक आहार का सेवन भी लाभदायक हो सकता है.

जरूरत पड़े तो लें विशेषज्ञ की मदद

अगर किसी व्यक्ति को बार-बार गुस्सा आता है और वह इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो क्रोध प्रबंधन प्रशिक्षण या काउंसलिंग लेना फायदेमंद हो सकता है. विशेषज्ञों की मदद से व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीख सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि क्रोध पर नियंत्रण केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और मजबूत रिश्तों की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है.