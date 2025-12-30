Home > लाइफस्टाइल > New Year Party Snacks: न्यू ईयर पार्टी प्लान है तैयार? मेहमानों को खुश कर देंगे ये 5 ईजी स्नैक्स

New Year Party Snacks: न्यू ईयर पार्टी प्लान है तैयार? मेहमानों को खुश कर देंगे ये 5 ईजी स्नैक्स

New Year Party Snacks: न्यू ईयर पार्टी के लिए हमने बेहतरीन स्नैक्स की एक लिस्ट तैयार की है जिन्हें आप इस बार पार्टी के लिए बना सकते हैं.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 30, 2025 8:55:37 PM IST

New Year Party Snacks: साल 2025 लगभग खत्म होने वाला है. पूरी दुनिया 2026 का स्वागत करने की तैयारी कर रही है. लोग नए साल में नए संकल्पों और योजनाओं के साथ कदम रखने की योजना बना रहे है. बहुत से लोग न्यू ईयर पर पार्टी करने का प्लाप बना रहे है. उन्होंने शायद पहले ही पार्टी वेन्यू और रेस्टोरेंट बुक कर लिए होंगे. लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ नया साल मनाना चाहते है. अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आप सही जगह पर हैं क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे स्नैक्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप अपनी न्यू ईयर पार्टी में ट्राई कर सकते है.

ये स्नैक्स न्यू ईयर पार्टी के लिए एकदम सही है- (5 snacks are perfect for New Year party)

पनीर अनारदाना कबाब 

कबाब का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. पनीर के जूसी टुकड़ों को मैरीनेट किया जाता है और फिर क्रिस्पी शिमला मिर्च और सॉस के साथ परोसा जाता है. यह न्यू ईयर पार्टी के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है.

 मुर्ग काली मिर्च टिक्का 

यह चिकन टिक्का खुशबूदार काली मिर्च से बना होता है. इसे तंदूर में पकाया जाता है और फिर फाइनल कुकिंग मेथड से तैयार किया जाता है. मुर्ग काली मिर्च टिक्का आपकी प्लेट में एक स्वादिष्ट फ्लेवर जोड़ने के लिए एक परफेक्ट स्नैक है.

रशियन कटलेट्स

ये स्वादिष्ट कटलेट्स बोनलेस चिकन के टुकड़ों, आलू, गाजर और मसालों से बनाए जाते है. वर्मिसेली और तिल के बीज इन कटलेट्स को क्रिस्पी बनाते है. इन्हें सुनहरा भूरा होने तक तला जाता है. आप इन्हें अपनी न्यू ईयर पार्टी में ऐपेटाइजर के तौर पर सर्व कर सकते हैं.

पनीर 65 

किसी भी पार्टी या मौके पर पनीर की डिश जरूर होनी चाहिए. यह एक बहुत ही बेहतरीन स्नैक रेसिपी है जो साउथ इंडियन चिकन 65 का वेजिटेरियन वर्जन है. आप इसे किसी भी पार्टी में स्टार्टर के तौर पर सर्व कर सकते है.

 बेक्ड पनीर समोसा 

भारत में समोसे के बिना कोई भी पार्टी अधूरी है. अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं, तो आप बेक्ड पनीर समोसे ट्राई कर सकते है. इस रेसिपी में पनीर मुख्य सामग्री है, और इसे अदरक-लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और नमक के साथ मिलाकर फिलिंग बनाई जाती है, जिसका इस्तेमाल बेक करने से पहले समोसे के बेस में भरने के लिए किया जाता है.

