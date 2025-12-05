Home > लाइफस्टाइल > Winter Trekking Destination: न्यू ईयर पर लेना चाहते हैं ट्रैकिंग का आनंद, ये रहे बेस्ट डेस्टिनेशन

Winter Trekking Destination: न्यू ईयर पर लेना चाहते हैं ट्रैकिंग का आनंद, ये रहे बेस्ट डेस्टिनेशन

Winter Trekking Destination: आप इस साल न्यू ईयर एडवेंचर करते हुए मनाना चाहते हैं तो भारत के ये बेस्ट ट्रैकिंग स्पॉट आपके लिए शानदार अनुभव हो सकते हैं. तो इस आर्टिकल में जानते हैं कि बेस्ट ट्रैकिंग डेस्टिनेशन कौन-से हैं?

By: Shivi Bajpai | Published: December 5, 2025 11:37:31 AM IST

parashar lake trek
parashar lake trek


Best Winter Treks in India: नए साल को यादगार मनाने के लिए लोग पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं. न्यू ईयर पर को पहाड़ों पर जाना पसंद करता है, कोई समुद्र की लहरों के पास समय बिताना चाहता है तो कई एडवेंचर करना चाहता है. हर कोई नए साल के लिए अपने प्लान बनाना शुरू कर चुका है. अगर, आप इस साल न्यू ईयर एडवेंचर मनाना चाहते हैं तो भारत के ये बेस्ट ट्रैकिंग स्पॉट (Trekking Destination) आपके लिए बहुत शानदार अनुभव है. पहाड़ों पर सफेद बर्फ से ढकी चोटियां, जमी हुई झीलें और ठंडी ताजा हवा दिल और दिमाग को बहुत सुकून देता है.

ट्रैकिंग पर जाने के लिए बेस्ट हैं ये जगह

पराशर लेक ट्रेक

हिमाचल प्रदेश में स्थित पराशर लेक ट्रेक नए साल पर एडवेंचर के लिए बेस्ट जगह हो सकती है. यह एक लोकप्रिय ट्रेक है, जो शांत और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है. बर्फबारी के समय यह ट्रेक और भी खूबसूरत लगता है.

केदारकांठा ट्रेक

केदारकांठा ट्रेक उत्तराखंड में स्थित है. यह मीडियम लेवल का ट्रेक है और इसके रास्ते पर गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पहाड़ों के शानदार नजारे दिखते हैं. यहां बर्फ से ढकी चोटियां और पहाड़ों का सुंदर नजारा दिखने को मिलता है. नए साल पर एडवेंचर करने के लिए यह जगह बहुत ही शानदार है.

चादर ट्रेक

चादर ट्रेक लद्दाख में स्थित है. यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण ट्रेक है. जहां आपके फ्रोजन जांस्कर नदी पर चलना होता है. यह जगह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एडवेंचर के शौकीन हैं और यादगार अनुभव बनाना है.

