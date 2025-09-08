फ्रिज में रखा मातृत्व का सपना…देश के इस राज्य में बढ़ा egg freezing का ट्रेंड, सामने आई रिपोर्ट होश उड़ा देगी

Egg Freezing Trend Rises in Mumbai: मातृत्व का सफ़र हमेशा से महिलाओं के लिए एक भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दा रहा है। माँ बनना, अपने बच्चे को गोद में देखना आज भी हर महिला के लिए सबसे अहम बात है, लेकिन कई बार करियर की भागदौड़, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों या सही जीवनसाथी न मिलने की वजह से यह सपना अधूरा रह जाता है और समय की कमी उनके मातृत्व के सपनों को चुनौती देती है। यहीं पर एग फ़्रीज़िंग का चलन शुरू होता है। एक ऐसा आधुनिक उपाय जो महिलाओं को अपने सपनों को ज़िंदा रखने का मौका देता है।

मुंबई में एग फ्रीजिंग करने का चलन बढ़ा

एक नए सर्वेक्षण से मुंबई में GenZ महिलाओं में एग फ्रीजिंग में तेज वृद्धि का पता चलता है। लगभग 18% ने कहा कि वे बच्चे नहीं चाहती हैं, उन्होंने DINK (दोहरी आय, कोई बच्चे नहीं) जीवनशैली को चुना है। विशेषज्ञ नियोक्ताओं से प्रजनन लाभ प्रदान करने का आग्रह कर रहे हैं, इस बात पर बल देते हुए कि बांझपन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक साझा चिंता का विषय है।

क्यों महिलाएं करा रहीं एग फ्रीज?

अध्ययन में एएमएच (एंटी-मुलरियन हार्मोन) के बारे में GenZ महिलाओं में कम जागरूकता पर भी प्रकाश डाला गया है, बावजूद इसके कि एग फ्रीजिंग में रुचि बढ़ रही है। अंडों को फ्रीज करने का ऑप्शन महिलाओं को आज़ादी देता है और उन्हें अपनी इच्छा के मुताबिक, बच्चे पैदा करने का अधिकार देता है। शिक्षा की बढ़ती लागत और करियर के दबाव के कारण, आजकल ज़्यादातर जोड़े देर से और करियर में सेटल होने के बाद ही माता-पिता बनने की योजना बना रहे हैं ताकि बच्चे पैदा करने से पहले वे आर्थिक रूप से मज़बूत हो सकें। अंड कोशिका क्रायोप्रिजर्वेशन, महिला की प्रजनन क्षमता, स्वास्थ्य समस्याओं, रजोनिवृत्ति या जीवनशैली से प्रभावित हुए बिना अंडों को संरक्षित करने में मदद करता है, जिसके बाद वह इन अंडों का उपयोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के ज़रिए माँ बनने के लिए कर सकती है।

