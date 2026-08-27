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Flood Safety Tips: बाढ़ के बीच घर खाली करना पड़े तो साथ ले जाएं ये जरूरी सामान, बाद में नहीं होगा पछतावा

Flood Safety Measures: नेपाल में आई बाढ़ का असर काफी जल्द बिहार में देखने को मिल सकता है, ऐसे में अगर आपकों भी अपना घर अचानक खाली करना पड़े तो घबराए नहीं, बल्कि अपने साथ ये कुछ जरूरी सामान रखें, जिसके कारण आपको बाहर में परेशानी का सामना न करना पड़े.

By: Shristi S | Published: August 27, 2026 3:30:14 PM IST

बाढ़ के बीच घर खाली करना पड़े तो साथ ले जाएं ये जरूरी सामान
बाढ़ के बीच घर खाली करना पड़े तो साथ ले जाएं ये जरूरी सामान


Flood Safety Tips: नेपाल में बुधवार यानी 26 अगस्त 2026 को आई फ्लैश फ्लड ने एक बार फिर हिमालयी क्षेत्रों में अचानक आने वाली आपदाओं का खतरा बढ़ा दिया है. भोटेकोशी और त्रिशूली नदी तंत्र में आए तेज सैलाब से सड़कें, पुल, इमारतें और कई बस्तियां प्रभावित हुई हैं. नेपाल से निकलने वाले नदियों के बढ़े जलस्तर का असर बिहार और यूपी के सीमावर्ती और तराई इलाकों में भी देखने को मिल सकता है.

ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है. बाढ़ जैसी आपदा में हालात बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता. कई बार लोगों को अचानक घर छोड़कर ऊंचे या सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ सकता है. ऐसे में घबराने के बजाय पहले से कुछ जरूर सामान तैयार रखना बेहद काम आ सकता है.

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बाढ़ का अलर्ट मिलते ही सबसे पहले क्या करें?

अगर आपके इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है तो प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी निर्देशों को नजरअंदाज न करें. नदी, नाले या जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाएं. परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ रखें और बच्चों, बुजुर्गों तथा जरूरतमंद लोगों को पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं.

इमरजेंसी बैग में रखें जरूरत का खास सामान

घर से निकलने की स्थिति बन जाए तो एक मजबूत और आसानी से उठाए जा सकने वाला बैग तैयार रखें. इसमें कम से कम कुछ दिनों के लिए बोतलबंद पानी, सूखा और पैक्ड खाना, कुछ ORS के पैकेट ताकि शरीर में पानी की कमी न हो, टॉर्च और ज्यादातर बैटरियां जरूर रखें. मोबाइल फोन के साथ पावर बैंक और जरूरी चार्जिंग केबल रखना भी उपयोगी रहेगा.

दवाइयां रखना न भूलें

परिवार में जो लोग नियमित तौर से दवाइयां लेते हैं, उनके लिए कुछ दिन के लिए पर्याप्त दवाएं पहले से बैग में रखें. इसके अलावा प्राथमिक उपचार के लिए बैंडिज, एंटीसेप्टिक, कॉटन और डॉक्टर द्वारा पहले से बताई गई जरूरी दवाइयां रख सकते हैं. दवाइयों का पानी से बचाने के लिए सीलबंद पाउच में रखना बेहतर होगा.

कपड़े और जरूरी सामान भी साथ रखें

हल्के कपड़े, जरूरी चप्पल या जूते, साबुन, सैनिटाइजर, टूथब्रश, मास्क और महिलाओं के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सामान भी बैग में रखें. छोटे बच्चों के साथ यात्रा करनी हो तो उनके कपड़े, जरूरी भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं अलग से तैयार रखें.

जरूरी दस्तावेज सुरक्षित प्लास्टिक कवर में कैरी करें

आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक से जुड़े दस्तावेज, जमीन या मकान के कागजात और अन्य महत्वपूर्ण प्रमाणपत्रों को वाटरप्रूफ फाइल या प्लास्टिक कवर में रखें, जरूरी हो तो इसने डिजिटल रिकॉर्ड भी मोबाइल या सुरक्षित ऑनलाइन स्टोरेज में रखें.

सबसे जरूरी बात यह है कि बाढ़ का पानी बढ़ने पर सामान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें. प्रशासन की सलाह मिलने पर सुरक्षित स्थान पर निकलना ही प्राथमिकता होनी चाहिए.

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Tags: biharNepal flash floodNepal Flood
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