फ्लाइट में ट्रैवल करते समय न खाएं वहां का स्नैक्स, जानें क्या कहती हैं नीना गुप्ता..!

Homemade Snack: हवाई यात्रा में घर का खाना स्वास्थ्य, पैसे और ऊर्जा के लिए बेहतर है. हल्का, पौष्टिक और स्वच्छ भोजन जैसे रोटी रोल, पोहा, फल और मेवे पेट भारी हुए बिना ऊर्जा देते हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 28, 2025 1:35:35 PM IST

Homemade Snack: हवाई यात्रा के दौरान अक्सर एयरलाइन का खाना भारी और तला हुआ होता है, जिससे पेट भारी होने, सूजन और सुस्ती महसूस हो सकती है. एक्ट्रेस नीना गुप्ता के एक्सपीरिएंस के अनुसार, घर का खाना लेकर यात्रा करना स्वास्थ्य, पैसे और आराम के लिए बेहतर ऑप्शन है. ये आपको कंट्रोल, पौष्टिक और हल्का भोजन लेने का मौका देता है, जिससे एनर्जी बनी रहती है और पाचन ठीक रहता है.

घर का खाना लेने के फायदे

स्वास्थ्य के लिए बेहतर- घर का खाना आप खुद बना सकते हैं और उसमें नमक, चीनी और तले हुए तेल की मात्रा कंट्रोल कर सकते हैं. इस तरह आप एयरपोर्ट या एयरलाइन के भारी और ज्यादा मसाले वाले खाने से बच सकते हैं.

पैसे की बचत- घर का खाना हवाई अड्डे के खाने की तुलना में काफी सस्ता होता है. अपने खाने को पैक करना लंबे समय में खर्च भी बचाता है.

पोर्शन कंट्रोल- घर का खाना लेकर आप सही मात्रा में भोजन कर सकते हैं. इससे जरूरत से ज्यादा खाने की संभावना कम हो जाती है.

हल्का और ऊर्जा देने वाला- सब्जियों वाले रोल, पोहा, इडली या भुना हुआ चना जैसे सरल और हल्के खाद्य पदार्थ ऊर्जा देते हैं बिना पेट भारी किए.

स्वच्छ और भरोसेमंद- जब आप खुद खाना बनाते हैं, तो ये सुनिश्चित रहता है कि भोजन स्वच्छ और सुरक्षित है.

 नीना गुप्ता के पसंदीदा ट्रेवल स्नैक्स

 रोटी रोल्स: पनीर और सब्जियों (आलू, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर) से भरे हुए रोल, जो फाइबर से भरपूर होते हैं.
 सरल स्नैक्स: भुना हुआ चना, मखाना, मेवे, खजूर और ताजे फल.

एयरपोर्ट का खाना से क्यों बचें

अक्सर भारी, तेलीय और प्रोसेस्ड होता है.
पानी की कमी, पेट में सूजन और सुस्ती का कारण बन सकता है.
महंगा होता है और खाने के बाद ऊर्जा गिर सकती है.

एक्सपर्ट टिप्स

अगर एयरपोर्ट या एयरलाइन का खाना लेना ही हो, तो हल्के ऑप्शन चुनें जैसे होल-ग्रेन सैंडविच, दही या साफ सूप.

पैकेज्ड स्नैक्स खरीदते समय लेबल ध्यान से पढ़ें, ताकि छिपी हुई चीनी, नमक और तेल से बचा जा सके.

घर का खाना लेकर यात्रा करना न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि ये यात्रा को आरामदायक और ऊर्जा से भरपूर बनाता है. नीना गुप्ता की तरह आप भी सरल और पौष्टिक ऑप्शन चुन सकते हैं.

 

