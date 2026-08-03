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महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए! पिंपल्स से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है नीम का पानी, जानिए बनाने और लगाने का सही तरीका

Pimples Remedy: बार-बार होने वाले पिंपल्स से परेशान लोगों के लिए नीम का पानी एक प्राकृतिक विकल्प हो सकता है. एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुणों से भरपूर नीम त्वचा की सफाई और अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. हालांकि इसे इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करना और गंभीर त्वचा संबंधी समस्याओं में विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है.

By: Ranjana Sharma | Published: August 3, 2026 5:56:07 PM IST

नीम के पानी का सही इस्तेमाल बदल सकता है आपकी स्किन
नीम के पानी का सही इस्तेमाल बदल सकता है आपकी स्किन


Pimples Remedy: आजकल चेहरे पर पिंपल्स निकलना एक बेहद आम समस्या बन चुकी है. खराब लाइफस्टाइल, धूल-मिट्टी, प्रदूषण, हार्मोनल बदलाव और तैलीय त्वचा के कारण कई लोग बार-बार होने वाले ब्रेकआउट्स से परेशान रहते हैं. चेहरे पर निकलने वाले पिंपल्स न सिर्फ त्वचा की खूबसूरती और टेक्सचर को प्रभावित करते हैं, बल्कि कई बार आत्मविश्वास भी कम कर देते हैं. ऐसे में लोग महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स, फेस सीरम और क्रीम का सहारा लेते हैं, लेकिन हर किसी को मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता.

 नीम का पानी त्वचा की सफाई में सहायक

अगर आप भी साफ और बेदाग त्वचा चाहते हैं, तो आपके किचन में मौजूद एक साधारण-सी चीज आपकी मदद कर सकती है. आयुर्वेद में सदियों से इस्तेमाल होने वाला नीम त्वचा की देखभाल के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है. सही तरीके से तैयार किया गया नीम का पानी त्वचा की सफाई करने और मुंहासों की समस्या को कम करने में सहायक हो सकता है.

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आयुर्वेद में क्यों खास माना जाता है नीम?

नीम का महत्व सिर्फ घरेलू नुस्खों तक सीमित नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में भी इसे त्वचा के लिए बेहद लाभकारी बताया गया है. नीम में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. ये गुण त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया को नियंत्रित करने, अतिरिक्त तेल को कम करने और गंदगी हटाने में मदद कर सकते हैं. नियमित देखभाल के साथ इसका उपयोग करने से त्वचा साफ और तरोताजा महसूस हो सकती है.

घर पर ऐसे तैयार करें नीम का पानी

  • नीम का पानी बनाना बेहद आसान है और इसके लिए किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं पड़ती.
  • सबसे पहले नीम की ताजी पत्तियों को अच्छी तरह धो लें ताकि उन पर जमी धूल और गंदगी साफ हो जाए.
  • अब किसी बर्तन में 2 से 3 गिलास पानी लें और उसमें नीम की पत्तियां डाल दें.
  • इस मिश्रण को तब तक उबालें जब तक पत्तियों का रंग बदलने न लगे और पानी हल्का हरा न दिखाई देने लगे.
  • इसके बाद गैस बंद कर दें और पानी को पूरी तरह ठंडा होने दें.
  • ठंडा होने के बाद इसे छानकर किसी साफ स्प्रे बोतल या कांच की बोतल में भर लें.
  • यदि आप इसे कुछ दिनों तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं.

चेहरे पर नीम का पानी लगाने का सही तरीका

  • सिर्फ नीम का पानी बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से लगाना भी जरूरी है.
  • सबसे पहले चेहरे को किसी माइल्ड फेसवॉश या साफ पानी से अच्छी तरह धो लें.
  • इसके बाद कॉटन पैड या स्प्रे बोतल की मदद से नीम का पानी पूरे चेहरे पर लगाएं.
  • इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक त्वचा पर लगा रहने दें.
  • तय समय के बाद चेहरे को सामान्य पानी से धो लें और हल्का मॉइस्चराइजर लगा लें.

बेहतर परिणाम के लिए इन बातों का रखें ध्यान

  • अगर आप चाहते हैं कि नीम का पानी आपकी स्किन पर अच्छा असर दिखाए, तो इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करना जरूरी है.
  • केवल एक-दो दिन लगाने से तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें.
  • यदि आपकी त्वचा इसे अच्छी तरह सहन कर रही है तो सुबह और रात दोनों समय इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • पहली बार लगाने से पहले हाथ या कान के पीछे पैच टेस्ट जरूर करें.
  • अगर जलन, खुजली, लालिमा या किसी तरह की एलर्जी महसूस हो तो इसका उपयोग तुरंत बंद कर दें.
  • अगर आपकी त्वचा पर लगातार या गंभीर मुंहासे हैं, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहेगा.

सिर्फ घरेलू नुस्खों पर न रहें निर्भर

नीम का पानी त्वचा की देखभाल में सहायक हो सकता है, लेकिन बार-बार होने वाले पिंपल्स के पीछे हार्मोनल बदलाव, खानपान, तनाव या अन्य चिकित्सीय कारण भी हो सकते हैं. इसलिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और सही स्किनकेयर रूटीन अपनाना भी उतना ही जरूरी है. यदि समस्या लंबे समय तक बनी रहे या लगातार बढ़ती जाए, तो विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेना सबसे सुरक्षित विकल्प है.

Tags: pimples remedy
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