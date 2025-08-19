लंबे समय तक मोबाइल-लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं? सावधान, सर्वाइकल का खतरा बढ़ सकता है

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह आंख खुलते ही मोबाइल देखना और दिनभर लैपटॉप पर झुके रहना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसका सीधा असर गर्दन, कंधे और रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। लंबे समय तक झुककर स्क्रीन देखने से गर्दन की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। धीरे-धीरे यह दर्द सिर तक फैल जाता है और आंखों में भी खिंचाव महसूस होने लगता है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर समय रहते सावधानी न बरती जाए, तो यह आदत सर्वाइकल और कमर दर्द जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। सबसे बड़ी गलती है-बिना ब्रेक लिए लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहना। इससे शरीर का संतुलन बिगड़ता है और खून का बहाव सही तरह से नहीं हो पाता।

कैसे पाएं आराम?

1. हर घंटे स्ट्रेचिंग करें- काम करते-करते बीच-बीच में गर्दन, कंधे और बाजुओं को घुमाएं। हल्की स्ट्रेचिंग से अकड़न कम होती है।



2. सही पोश्चर अपनाएं – स्क्रीन को हमेशा आंखों के लेवल पर रखें। मोबाइल को गोद में झुककर देखने के बजाय चेहरे तक उठाएं।

3. दोनों कंधों पर बैग टांगे- सिर्फ एक तरफ वजन डालने से रीढ़ पर दबाव बढ़ता है।

4. खानपान पर ध्यान दें- दूध, दही, हरी सब्जियां और धूप से मिलने वाला विटामिन D हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

5. गरम-ठंडे सेक का उपयोग करें- हल्के दर्द में ठंडे पैक का इस्तेमाल करें और पुराने दर्द में गरम पानी से सिंकाई करें।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।