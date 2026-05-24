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Nautapa 2026: नौतपा की भीषण गर्मी में सड़क किनारे की ये चीज बन सकती है खतरा, डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी

Nautapa 2026: नौतपा 2026 में तेज धूप और गर्मी से आंखों को बचाना बेहद जरूरी है. सस्ते सनग्लास नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमेशा UV प्रोटेक्शन वाले चश्मे और सही सावधानियां अपनाएं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 24, 2026 4:41:37 PM IST

Nautapa 2026: नौतपा की भीषण गर्मी में सड़क किनारे की ये चीज बन सकती है खतरा, डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी


Nautapa 2026: गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप और बढ़ते तापमान की परेशानी लेकर आता है, लेकिन ‘नौतपा’ के दौरान गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है. हर साल आने वाला ये दौर लगातार 9 दिनों तक रहने वाली भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है. साल 2026 में नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा. इस दौरान सूरज की तपिश इतनी तेज होती है कि दोपहर में बाहर निकलना भी मुश्किल लगने लगता है. लू, गर्म हवाएं और चुभती धूप लोगों की सेहत पर सीधा असर डालती हैं, खासकर आंखों पर.

तेज धूप से बचने के लिए कई लोग जल्दबाजी में सड़क किनारे मिलने वाले सस्ते सनग्लास खरीद लेते हैं. कम कीमत और शानदार डिजाइन वाले ये चश्मे देखने में भले अच्छे लगें, लेकिन आंखों के लिए काफी खराब साबित हो सकते हैं. अधिकतर सस्ते चश्मों में UV Protection नहीं होता, जिसकी वजह से सूरज की हानिकारक किरणें सीधे आंखों तक पहुंच जाती हैं. इससे आंखों में जलन, पानी आना, सिरदर्द और धुंधला दिखाई देने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

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 नौतपा में आंखों की देखभाल कैसे करें?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मी के इस मौसम में केवल अच्छी क्वालिटी वाले UV प्रोटेक्टेड सनग्लास ही इस्तेमाल करने चाहिए. बाहर निकलते समय छाता, टोपी या गमछे का सहारा लेना भी काफी फायदेमंद रहता है. खासतौर पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच धूप सबसे ज्यादा तेज होती है, इसलिए इस समय बाहर जाने से बचना बेहतर माना जाता है.

 छोटी लापरवाही पड़ सकती है भारी

नौतपा के दौरान शरीर के साथ आंखों की देखभाल करना भी बेहद जरूरी है. केवल फैशन के लिए सस्ते चश्मे पहनना भविष्य में आंखों की गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है. गर्मी में पर्याप्त पानी पीना, आंखों को ठंडे पानी से साफ करना और किसी भी तरह की जलन या परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. सही सावधानी अपनाकर भीषण गर्मी के बीच भी आंखों को सुरक्षित रखा जा सकता है.

Tags: Nautapanautapa 2026nautapa tips
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