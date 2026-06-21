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होठों को बनाना है नेचुरल गुलाबी? अनार के दानों से घर पर बनाएं लिप बाम, लोग पूछेंगे राज

अगर आपके होंठों का गुलाबीपन भी धीरे-धीरे गायब हो रहा है, तो आप घर पर आसानी से अनार के दानों से लिप बाम बना सकते हैं, जो आपके होठों को गुलाबी और सॉफ्ट बनाएंगे.

By: Deepika Pandey | Published: June 21, 2026 2:41:06 PM IST

घर पर अनार से बनाएं लिप बाम
घर पर अनार से बनाएं लिप बाम


Homemade Natural Lip Balm: आज के समय में हर कोई खुद को खूबसूरत और यंग रखना चाहता है. इसके लिए महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट कराए जाते हैं. इसी तरह अक्सर लोगों को होठों की निखार चली जाती है, जिसे वापस पाने के लिए लोग तरह-तरह के ट्रीटमेंट और होममेड रेमेडीज ट्राई करते हैं. आज हम आपको एक ऐसे लिपबाम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बनाना और इस्तेमाल करना काफी आसान है. अच्छी बात ये है कि इसे बनाने में आपका खास खर्चा भी नहीं होगा और आसानी से तैयार भी हो जाएगा. 

हम बात कर रहे हैं अनार से बनने वाले लिप बाम की, जिसे 15 मिनट में बनाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल करना भी काफी आसान है. इसे बनाने के लिए आपको बाहर से कोई सामान खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.  हालांकि ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें.

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अनार लिप बाम बनाने के लिए जरूरी चीजें

ये लिप बाम बनाने के लिए आपको 1 कप अनार के दाने लेने हैं. 2-3 चम्मच देसी घी, डबल बॉयलर और छोटा सा कंटेनर लेना है. इनकी मदद से आप कुछ ही देर में घर पर ही लिप बाम बना सकते हैं, जिसकी मदद से आपको नेचुरली ग्लोइंग लिप्स मिल सकते हैं.

घर पर कैसे करें तैयार?

घर पर लिप बाम बनाने के लिए सबसे पहले आपको अनार के दानों को छलनी में डालकर चम्मच की मदद से उनका रस निकालना होगा. इसके बाद इस रस को डबल बॉयलर में रखें. अब इसमें आधा चम्मच गर्म घी को इसमें डाल दें और अच्छी तरह से मिला लें. अब इसे किसी कांच के कंटेनर में भरकर लगभग 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें. अब इस मिश्रण को बाहर निकाल लें और एक स्टील के बर्तन में रखकर कम गैस पर चलाते रहें. जब ये गाढ़ा हो जाए, तो इसमें 2 चम्मच घी डाल दें. अब इसे दोबारा कंटेनर में भरकर 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. आपका होममेड लिप बाम तैयार है. इसे आप सुबह या शाम कभी भी लगा सकते हैं.

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