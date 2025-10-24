ताकत बढ़ाने के लिए क्या खाते थे मुगल बादशाह? एक नहीं कई बेगमों को रख लेते थे खुश

How Mughals increase sex power: स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल की वजह से मर्दाना ताकत की समस्या बहुत आम हो गई है. लेकिन, इस आम समस्या पर भी लोग बात करने में हिचकते हैं. जिसका नतीजा यह होता है कि सेक्स लाइफ के साथ-साथ प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर आने लगता है. क्योंकि, सेक्स सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है. यही वजह है कि आज हम यहां मर्दाना ताकत बढ़ाने के उन उपायों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल मुगल बादशाह भी किया करते थे.

शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए क्या खाते थे मुगल?

शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए मुगल बादशाह अपने खान-पान के साथ खास आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का सेवन भी करते थे. वह अपने खानपान में मांस जरूर शामिल करते थे. दरअसल, मांस की तासीर गर्म होती है. यह खाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और प्रोटीन की कमी भी दूर होती है. नतीजन इरेक्शन बेहतर होता है.

मुगल अपने खान-पान में तीतर-बटेर का मांस भी खाते थे. इनकी तासीर सबसे ज्यादा गर्म मानी जाती है. ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह के खाने में बावर्ची खास तौर पर स्वर्ण भस्म मिला देते थे. जिससे खाने के स्वाद के साथ-साथ मर्दाना ताकत बढ़ाने में भी मदद मिलती थी.

किन चीजों से बढ़ सकती है मर्दाना ताकत?

कौंच बीज चूर्ण

कौंच एक औषधीय पौधा होता है, जिसके बीजों को खाया जाता है. कौंच के बीज का पाउडर खाने से सेक्स पावर यानी यौन क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है. इसे दिन में एक बार आधा चम्मच गुनगुने दूध के साथ पीना फायदेमंद हो सकता है.

ये भी पढ़ें: मर्दों के अंदर की ताकत बढ़ाएगा यह सफेद ड्राईफ्रूट, बस खाने में न करें एक गलती!

गोखरू

गोखरू को आयुर्वेदिक टॉनिक माना जाता है. यह सेक्स हेल्थ ठीक रखने के साथ-साथ शरीर में टेस्टोस्टेरोन का बैलेंस भी मेंटेन करता है. हालांकि, इसे बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए.

शिलाजीत

शिलाजीत सेक्स लाइफ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. यह शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने के साथ-साथ पावर,स्टेमिना से लेकर सेक्स डिजायर यानी कामेच्छा बढ़ाने में भी मदद करती है.

ये भी पढ़ें: मुगलों की मर्दाना ताकत का राज़ है ये चीजें, एक बार खाकर पूरे दिन रहेंगे चीते जैसे फुर्तीले!

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.