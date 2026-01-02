Home > लाइफस्टाइल > सिर्फ 7 दिनों में पाएं कोरियन जैसी ‘ग्लास स्किन’, वो भी बिना ₹1 खर्च किए!

घर पर नेचुरल ग्लास स्किन कैसे पाएं? जानें चावल के पानी और एलोवेरा जैसे आसान घरेलू उपाय और एक सरल रूटीन, जो आपकी त्वचा को देगा कांच जैसी चमक और गहरा हाइड्रेशन.

By: Shivani Singh | Published: January 2, 2026 2:18:24 PM IST

जब कोई ग्लास स्किन की बात करता है, तो उनका मतलब एक खास तरह की हेल्दी चमक से होता है जो ऐसी दिखती है जैसे स्किन की सतह पर रोशनी आकर बैठ गई हो. यह तेल की वजह से होने वाली चिपचिपी चमक नहीं है. यह ऐसी स्किन के बारे में है जो पूरी तरह एक जैसी भरी हुई और अंदर से हाइड्रेटेड दिखती है. अगर आप पूछ रहे हैं कि ग्लास स्किन कैसे पाएं, तो अच्छी खबर यह है कि इस लुक का सार बहुत आसान है. इसके लिए बस तीन चीजों की जरूरत है: धैर्य, लेयरिंग और लगातार देखभाल. अगर आप सीखना चाहते हैं कि घर पर नेचुरल तरीके से कोरियन ग्लास स्किन कैसे पाएं, तो यह ब्लॉग आपको स्टेप्स बताता है और ईमानदार व इस्तेमाल करने लायक घरेलू उपाय साझा करता है.

ग्लास स्किन के पीछे का बेसिक आइडिया

ग्लास स्किन मॉइस्चराइज़्ड और स्मूद होती है. इसमें पोर्स बहुत कम दिखते हैं और स्किन रोशनी को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करती है. इसे पाने के लिए अपनी स्किन बैरियर को प्राथमिकता दें, एक्टिव इंग्रीडिएंट्स का धीरे-धीरे एब्जॉर्प्शन सुनिश्चित करें और रोज़ाना धूप से सुरक्षा करें. असल में, इसका मतलब है: धीरे से क्लींजिंग करना, हल्का एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन की कई लेयर्स लगाना और इन सबको स्किन में लॉक करना.

एक सिंपल नेचुरल ग्लास स्किन रूटीन

यह रूटीन K-ब्यूटी ऑर्डर को फॉलो करता है, लेकिन इसमें उन नेचुरल इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें कोई भी आसानी से ढूंढ सकता है.

सुबह का रूटीन

धीरे से क्लींज करें: चेहरे को गुनगुने पानी से धोएं या बहुत हल्के नेचुरल क्लींजर का इस्तेमाल करें। अगर किसी की स्किन ड्राई है, तो वे बस पानी के छींटे मार सकते हैं और फिर थपथपाकर सुखा सकते हैं।

चावल का पानी स्किन को चमकदार बनाने और धीरे से टोन करने के लिए एक क्लासिक घरेलू उपाय है। 2 बड़े चम्मच धुले हुए चावल को 200 ml पानी में डालें, 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर छानकर ठंडा कर लें। इसे कॉटन पैड से लगाएं।

एलोवेरा जेल या ग्लिसरीन और पानी के मिक्सचर को हल्के से थपथपाकर लगाएं। ये त्वचा पर हल्के महसूस होते हैं और नमी को लॉक करते हैं, जो घर पर नेचुरल ग्लास स्किन पाने के लिए बहुत ज़रूरी है.

ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है. याद रखें, सबसे अच्छा ग्लास स्किन रूटीन भी धूप से होने वाले नुकसान के कारण खराब हो सकता है.

शाम का रूटीन

अगर आपने सनस्क्रीन या मेकअप लगाया है, तो डबल क्लींजिंग करें. गंदगी हटाने के लिए पहले ऑयल क्लींज (जैतून का तेल या जोजोबा) से शुरू करें, फिर उसके बाद हल्के पानी वाले फेस वॉश का इस्तेमाल करें.

हल्के लैक्टिक एसिड एक्सफोलिएशन के लिए दही का मास्क इस्तेमाल करें, या फिर नरम ओटमील स्क्रब का उपयोग करें. इन दोनों की बनावट चिकनी होती है और ये स्किन को रूखा नहीं करते.

एंटीऑक्सीडेंट एसेंस के रूप में ठंडी ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, फिर चमक के लिए थोड़ी मात्रा में रोज़हिप ऑयल या हल्का विटामिन C सीरम लगाएं.

एलोवेरा के साथ थोड़ा सा जोजोबा ऑयल मिलाकर लगाने से त्वचा रात भर मुलायम बनी रहती है.

ग्लास स्किन के लिए पाँच आसान घरेलू उपाय

ये उपाय प्रैक्टिकल हैं और इन्हें करना मुश्किल नहीं है. ये ज़्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें

200 ml पानी में 2 बड़े चम्मच चावल डालें. 5 मिनट तक घुमाएँ, फिर छानकर ठंडा करें. इसे रोज़ाना इस्तेमाल करें.

कच्चे शहद की एक पतली परत 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएँ और फिर धो लें. शहद त्वचा को आराम देता है और हाइड्रेट करता है, जिससे तुरंत चमक आती है। इसे हफ़्ते में एक या दो बार इस्तेमाल करें.

200 ml गर्म पानी में 1 ग्रीन टी बैग डालें, इसे ठंडा करें और एक स्प्रे बोतल में भर लें. क्लींजिंग के बाद एंटीऑक्सीडेंट और ताज़गी पाने के लिए इसे चेहरे पर स्प्रे करें.

2 बड़े चम्मच सादे दही में 1 चम्मच शहद मिलाएँ और 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इसमें मौजूद हल्का लैक्टिक एसिड त्वचा को चिकना और बेहतर बनाता है.

1 भाग ग्लिसरीन को 3 भाग एलोवेरा जेल के साथ मिलाएँ. नमी को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने के लिए इसे हल्की नम त्वचा पर थोड़ी मात्रा में लगाएँ.

तकनीक मायने रखती है

चमत्कारी प्रोडक्ट्स से ज़्यादा आपकी छोटी-छोटी आदतें मायने रखती हैं. टोनर और एसेंस को रगड़ने के बजाय अपनी हथेलियों से चेहरे पर दबाएँ. प्रोडक्ट्स को हमेशा सबसे पतले से सबसे गाढ़े क्रम में लगाएँ. एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स को हमेशा थोड़ी नम त्वचा पर ही लगाएँ. एक्सफोलिएट करते समय बहुत कोमल रहें, याद रखें कि ‘कम ही ज़्यादा’ (Less is more) है.

स्टार सामग्री

अपने घरेलू नुस्खों में इन खास सामग्रियों पर नज़र रखें:

यह सबसे अच्छा आराम देने वाला और हाइड्रेटिंग मल्टीटास्कर है.

यह एक बेहतरीन ह्यूमेक्टेंट और कोमल एंटीबैक्टीरियल क्लींजर है.

यह फ्री रेडिकल्स से लड़ती है और लालिमा कम करती है, जिससे त्वचा साफ़ रहती है.

यह धीरे-धीरे एक्सफोलिएट करता है और त्वचा की जलन को शांत करता है.

यह तेल के उत्पादन को संतुलित करता है और त्वचा के नेचुरल सीबम की तरह काम करता है.

यह pH-संतुलन बनाए रखने वाला एक हाइड्रेटिंग टोनर है.

प्रो-टिप्स और अंदरूनी सेहत

हमेशा किसी भी नई प्राकृतिक सामग्री को पहले अपनी बांह के अंदरूनी छोटे हिस्से पर टेस्ट करें.

DIY ट्रीटमेंट के हमेशा छोटे बैच बनाएँ ताकि बैक्टीरिया के विकास से बचा जा सके और उन्हें जल्दी इस्तेमाल करें.

अगर कुछ भी लगाने पर चुभन या जलन हो, तो तुरंत धो लें. कोमल होने का मतलब यह नहीं कि वह प्रभावी नहीं है.

भरपूर पानी पिएं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना खाएं (जैसे बेरीज़, हरी सब्ज़ियां) और नींद को प्राथमिकता दें. आपकी त्वचा आपकी पूरी सेहत का आईना होती है.

ग्लास स्किन पाने के लिए आपकी जीवनशैली की आदतें भी बहुत अहम हैं. अच्छी नींद, हाइड्रेशन और ओमेगा-3 व विटामिन C से भरपूर खाना त्वचा की सेहत को सपोर्ट करता है. धूम्रपान और शराब का सेवन अच्छे स्किनकेयर रूटीन को खराब कर सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जो नेचुरल ग्लो में मदद करता है.

सुरक्षा और सही उम्मीदें

नेचुरल होने का मतलब यह नहीं कि वह कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकता. नए इंग्रीडिएंट्स का 24 घंटे के लिए पैच टेस्ट करें. अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव या मुंहासे वाली है, तो किसी भी DIY मिक्स को आज़माने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें. बदलाव रातों-रात नहीं आता, इसलिए धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद रखें.

कोरियन ग्लास स्किन पाना कोई राज़ नहीं है. इसका तरीका सीधा है: ध्यान से साफ़ करें, धीरे-धीरे एक्सफोलिएट करें, हाइड्रेशन की लेयर लगाएं और धूप से सुरक्षा करें. चावल का पानी, शहद और एलोवेरा जैसे नुस्खे इस रूटीन को किफायती बनाते हैं. धैर्य और लगातार इस्तेमाल से यह चमकदार फिनिश एक ट्रेंड के बजाय आपकी रोज़ाना की चमक बन जाएगा.

अस्वीकरण: इस प्लेटफॉर्म पर दी गई जानकारी सिर्फ़ सामान्य जानकारी के लिए है और यह प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य या सुंदरता से जुड़ी चिंता के लिए विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें.

