National Hugging Day 2026: सिर्फ एक हग और कई फायदे, जानें कैसे लगे लगाने से बेहतर होते हैं रिश्ते और सेहत

National Hugging Day 2026: हर साल 21 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में  मनाया जाता है. यह दिन बहुत स्पेशल होता है इस दिन आप लोगों की सहमति के साथ उनको हग कर सकते हैं. हग करना या गले लगाने के एक नहीं अनेक फायदें हैं इससे रिश्तों के साथ-साथ हमारी सेहत भी बेहतर होती है.

By: Tavishi Kalra | Published: January 21, 2026 10:09:06 AM IST

National Hugging Day 2026: हग डे (Hug Day)- हर साल 21 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में  मनाया जाता है. इस स्पेशल डे की शुरुआत ईसाई पादरी लेवी मुलेन ने की थी और इसकी शुरुआत 1986 से हुई थी, ताकि आप अपने भावनाओं को अपने अंदर ना रखें और दूसरों को अगले लगाकर उसे शेयर करें या मन को हल्का करें.

इस दिन लोग एक दूसरे को हग करते हैं. इस दिन अमेरिका में लोग परिवार, दोस्तों और यहां तक कि अजनबियों (Strangers) को भी उनकी पूरी सहमति के साथ गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा माना जाता है कि गले लगाने से आपका तनाव कम होता है.

जब आप किसी को गले लगाते हैं को ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और साथ ही शारीरिक व मानसिक सेहत को कई फायदे मिलते हैं.

बड़े बड़े देशों में एक दूसरे को हग करने के लिए एयरपोर्ट पर लोगों को स्पेशल समय दिया जाता है, अगर आप लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर हैं और एयरपोर्ट पर किसी को अलविदा या सी-ऑफ (See Off) करने आए हैं तो आपको समय दिया जाता है. लंदन में इसको शुभ माना जाता है वहां से साइन बोर्ड पर यह लिखा है-“Max hug time, unlimited. Fond farewells in departures, encouraged”.

वहीं न्यूज़ीलैंड के साउथ आइलैंड स्थित डुनेडिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे उसके लिए प्रशासन ने ड्रॉप-ऑफ ज़ोन (Drop-off Zone) में गले लगाने की समय-सीमा तय कर दी है. गले लगाने या हग करने के लिए अधिकतम तीन मिनट का समय दिया जाता है.

हग रूल (Hug Rule)

एक फेमस फैमिली थैरेपिस्ट वर्जीनिया सैटिर ने बताया कि 4-8-12 का हग रूल (Hug Rule) है. इसमें आप रोजाना 4 हग जरूर करें. रोज 8 हग आपको मेंटल रिलैक्सेशन देता है. वहीं डेली अगर आप 12 लोगों को लगे लगाते हैं तो यह आपके व्यक्तिगत विकास और इमोशनल उन्नति के लिए जरूरी मानी जाती है.

अगर आप अकेले रहते हैं या आप किसी को हग नहीं दे पा रहे तो आप खुद को भी गले लगा सकते हैं जिसे सेल्फ हग कहते हैं या अपने पेट या पालतु जानवर को हग या प्यार कर सकते हैं.

अगर आप किसी को लंबे समय तक हग करते हैं या गले लगाते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन (oxytocin) हार्मोन अधिक मात्रा में रिलीज हो सकता है, जो तनाव (Stress) कम करता है.

हगिंग कितने प्रकार की होती है (Types of Hug)

क्विक स्क्वीज (Quick Squeeze)-
यह एक छोटा और हल्का सा हग होता है, जो कुछ सेकंड का होता है, यह आप किसी को अभिवादन, धन्यवाद करते समय करते हैं.

एंग्लफिंग हग (Engulfing Hug)-
यह जब आप किसी को जोर से हग करते हैं. जिसमें दोनों लोग एक-दूसरे को कसकर थाम लेते हैं. यह अपनेपन और इमोशन से जुड़ा होता है.इस हग से आपका तनाव कम होता है.

बेयर हग (Bear Hug)-
यह एक बेहद मजबूत और कसकर किया जाता हग है.जिसमें पूरी ताकत के साथ आप सामने वाले को पकड़ लेते हैं. बेयर हग अक्सर तनाव कम करता है और दिल को सुकून देता है.

ग्लोबल लीडर हग (Global Leader Hug)-
यह एक औपचारिक हग है. जो अक्सर बड़े नेता या लीडर एक दूरसे को करते हैं. यह अक्सर सार्वजनिक मंच पर किया जाता है.

सेल्फ-हग (Self-Hug)-
सेल्फ-हग में आप खुद को बाहों में समेट लेते हैं.जब कोई हग के लिए ना हो और आप लो फील कर रहे हो तो सेल्फ-हग तनाव कम करने में मदद करता है. 

एक  रिसर्च में पाया गया कि तनावपूर्ण स्थिति या किसी दिक्कत से पहले जिन महिलाओं ने अपने पार्टनर को गले लगाया या हग किया, उनमें जैविक तनाव (Biological Stress) प्रतिक्रिया कम देखी गई. इसके साथ ही जिन महिलाओं को तनाव (Stress) से पहले कोई हग नहीं मिला, उनमें कॉर्टिसोल (Cortisol) का लेवल अधिक पाया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि हग (Hug) तनाव को कम करता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता 

