आयुर्वेद में वरदान माना जाता है खरबूजा, फायदे जान रह जाएंगे दंग, खरबूजे की खीर भी स्वादिष्ट

Muskmelon Kheer: गर्मियों के मौसम में खरबूजा मार्केट में काफी ज्यादा दिखाई देता है. लोगों को खरबूजा खाना काफी ज्यादा पसंद भी होता है. बहुत से लोग शुगर भी नहीं खाना चाहते. ऐसे में आज हम इन तीनों समस्याओं के लिए राहत की रेसिपी लेकर आए हैं. हम आपको खरबूजे की खार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो स्वाद के साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है. इसके अलावा इसमें आपको चीनी डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है.

आयुर्वेद के हिसाब से वरदान है खरबूजा

आयुर्वेद में गर्मियों के मौसम में खरबूजे को प्राकृतिक वरदान माना जाता है. खरबूजा ऐसा फल है, जिसमें 90 फीसदी तक पानी पाया जाता है. इससे शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है. गर्मियों के मौसम में लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिसके कारण अक्सर पानी की कमी हो जाती है. ऐसे में खरबूजा पानी की कमी को पूरा करता है. खरबूजे में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर जैसे तमाम जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है औरर पाचन तंत्र भी बेहतर हो जाता है.

वजन कम करने में फायदेमंद

एक्सपर्ट्स का मानना है कि खरबूजे में कैलोरी कम पाई जाती हैं. इससे वजन को नियंत्रण रखने में मदद मिलती है. इसका सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और बार-बार कुछ खाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. इसके अलावा खरबूजा शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करता है. ये त्वचा के लिए भी लाभकारी गोता है. खरबूजे में विटामिन ए और सी पाई जाती हैं, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है. ये आंखों के लिए भी फायदेमंद होता था.

कैसे बनाएं खरबूजे की खीर?

खरबूजे की खीर बनाने के लिए आपको दूध, चावल, खरबूजा और बादाम आदि की जरूरत पड़ती है. खरबूजे की खीर बनाने के लिए आपको सबसे पहले दूध उबालना है और फिर उसमें चावल मिलाए जाते हैं और उसे धीमी आंच पर पकाया जाता है. इसके बाद इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाना है. अंत में इसमें पके हुए खरबूजे के गूदे को मिलाना है और फिर अच्छी तरह से पकाना है. इस खीर को हल्का ठंडा होने पर फ्रिज में रखना है. जब किसी को खाना हो, तो काजू, बादाम और केसर (जो मेवे आपके पास हैं) आदि डालकर परोस दें.

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