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Sandwiches के बीच हुआ मुकाबला, मुंबई के वड़ापाव ने मार ली बाजी, वर्ल्ड रैंकिंग में बनाई जगह

टेस्टएटलस की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में भारत के पॉपुलर स्ट्रीट फूड वड़ा पाव को 30वां स्थान मिला है, इसमें 'अशोक वड़ापाव' का खासतौर पर जिक्र किया गया है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 3, 2026 7:59:48 PM IST

वड़ा पाव
वड़ा पाव


मुंबईवासियों के लिए वड़ा पाव सिर्फ एक आम स्ट्रीट फूड नहीं है, बल्कि एक इमोशन है. गरमागरम, सुनहरे रंग के वड़े को जब नरम पाव और मिर्ची के साथ खाते हैं, तो ये फीलिंग ही अलग होती है.

हालांकि, इसकी लोकप्रियता मुंबई की गलियों तक ही सीमित नहीं है. वड़ा पाव ने एक बार फिर वैश्विक पहचान हासिल कर ली है, और लोकप्रिय फूड और ट्रैवल गाइड TasteAtlas द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में इसे 30वां स्थान मिला है. 

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अशोक वड़ा पाव के बारे में

मुंबई के सबसे पसंदीदा वड़ा पाव स्थलों में से एक, अशोक वड़ा पाव को टेस्टएटलस में सबसे प्रतिष्ठित स्थान के रूप में विशेष उल्लेख किया गया है. बता दें कि मुंबई के लिए वड़ा पाव लाइफलाइन के समान है. इसके लाजवाब स्वाद ने मुंबईवासियों की कई पीढ़ियों का दिल जीत लिया है, लेकिन इसकी असली अहमियत इसकी किफायती कीमत और आसानी से उपलब्धता में निहित है. 

झटपट बनने वाला, पेट भरने वाला और सस्ता वड़ा पाव लंबे समय से छात्रों, दिहाड़ी मजदूरों और अनगिनत अन्य लोगों के लिए एक भरोसेमंद भोजन रहा है. इसी उद्देश्य से वड़ा पाव का जन्म भी हुआ था. इस नाश्ते का श्रेय व्यापक रूप से अशोक वैद्य को दिया जाता है, जो 1960 और 1970 के दशक में मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के पास एक स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करते थे. भूखे कामगारों और यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराने का उपाय खोजते हुए, उन्होंने एक ऐसा भोजन बनाने का निश्चय किया जो आसानी से ले जाने योग्य, किफायती, पेट भरने वाला और बनाने में आसान हो. इसका परिणाम था वड़ा पाव; जो जल्द ही मुंबई के स्ट्रीट फूड की पहचान बन गया.

तुर्की के टॉम्बिक डोनर ने मारी बाजी 

तुर्की के टॉम्बिक डोनर ने बेस्ट सैंडविच की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है. वहीं वियतनाम का बान्ह मी इसके ठीक पीछे रहा, जबकि रोस्टेड पोर्क बेली बान्ह मी ने दूसरा और क्लासिक बान्ह मी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है. इसके अलावा लेबनान के मशहूर शवारमा ने चौथा स्थान हासिल किया, वहीं वेनेजुएला के पनीर से भरे अरेपा रीना पेपियाडा ने पांचवां स्थान प्राप्त किया है.

Tags: indian street foodlifestyle
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