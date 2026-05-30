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मुल्तानी मिट्टी चेहरे पर लगाते समय न करें ये गलती, फायदे की जगह हो सकता है नुकसान

आपने अक्सर सुना होगा कि चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने के कई फायदे होते हैं लेकिन इसे सही तरीके से लगाना काफी जरूरी है. अगर मुल्तानी मिट्टी सही तरीके से चेहरे पर न लगाई जाए, तो इसके फायदे की जगह नुकसान हो सकते हैं.

By: Deepika Pandey | Published: May 30, 2026 5:41:44 PM IST

मुल्तानी मिट्टी फेस पैक
मुल्तानी मिट्टी फेस पैक


Multani Mitti Face Pack: मुल्तानी मिट्टी एक प्राकृतिक क्लेंजर है, जो चेहरे के लिए काफी फायदेमंद होती है. कहा जाता है कि ये चेहरे से अतिरिक्त तेल, धूल और गंदगी साफ करने में मदद करती है. गर्मियों में इसका इस्तेमाल करने से त्वचा को ठंडक मिलती है और चेहरा फ्रेश महसूस होता है. हालांकि मुल्तानी मिट्टी लगाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. मुल्तानी मिट्टी लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से धोना जरूरी है. अगर चेहरे पर मेकअप, धूल या पसीना होगा तो फेस पैक सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा. इसलिए पहले हल्के फेस वॉश से चेहरा धो लें. 

मुल्तानी  मिट्टी लगाते समय ध्यान रखें ये बातें

  • मुल्तानी मिट्टी को बहुत देर तक चेहरे पर न रखें. इससे सूखने दें वरना त्वचा में खिंचाव और रूखापन हो सकता है. 
  • ड्राई स्किन वाले लोग मुल्तानी मिट्टी को सीधे त्वचा पर न लगाएं. इसकी जगह आपको मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल, दही या शहद मिलाकर लगाना चाहिए, जिससे त्वचा की नमी बनी रहती है.
  • जब अपने फेस पैक को हटाएं, तो मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.  इससे त्वचा मुलायम रहती है और चेहरे पर रूखापन नहीं होता है.
  • ध्यान रखें कि चेहरे पर कोई भी चीज लगाने से पहले उसका पैच टेस्ट जरूर करें. अगर त्वचा में जलन, खुजली या एलर्जी महसूस हो, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें.
  • सप्ताह में केवल एक से दो बार ही ये फेस पैक इस्तेमाल करना चाहिए. वरनना स्किन ड्राई हो सकती है.

कैसे बनाएं फेस पैक?

फेस पैक बनाने के लिए आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है. अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो गुलाब जल मिलाएं. वहीं अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो दही या शहद मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाकर लगाना चाहिए. अगर किसी को पिंपल होते हैं, तो उन्हें मुल्तानी मिट्टी में एलोवेरा जेल मिलाकर लगाना चाहिए.

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