Moving to the US: शख़्स को अमेरिका से मिला करोड़ों का ऑफर, वायरल पोस्ट में लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

Indian Professional Relocation: सोशल मीडिया रेड्डिट पर पोस्ट वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति सवाल करता हैं विदेश में सेटल होने के लिए? 35 साल के उस व्यक्ति ने कहा कि उनकी कंपनी ने उन्हें L1-A वीज़ा पर सिएटल में ट्रांसफर की पेशकश की है, जिसमें 2025 में $190,000 (लगभग ₹1.6 करोड़) और 2026 में $210,000 (लगभग ₹1.8 करोड़) की सैलरी है। अभी वह भारत में सालाना ₹60 लाख कमाते हैं, जबकि उनकी पत्नी फार्मास्युटिकल क्षेत्र में ₹40 लाख कमाती हैं।

रेडिट यूज़र इस वायरल हो रहे पोस्ट में बताते हैं कि यह ऑफर आर्थिक रूप से आकर्षक है, लेकिन वह ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं अमेरिका जाने को लेकर। वजह बताई, “मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ, इसलिए इस ट्रांसफर को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन मेरी पत्नी कुछ सालों के लिए भारत से बाहर ज़िंदगी का अनुभव करना चाहती है (कम से कम आजकल तो वह ऐसा ही महसूस कर रही है)।”

आर्थिक तौर पर उनके घर या कार पर कोई बकाया लोन नहीं है, सिवाय उनके माता-पिता के लिए खरीदे गए घर पर ₹18 लाख के लोन के।

अगर वे इस ऑफर को स्वीकारेंगे, तो वे लिनवुड में बसने का प्लान बना रहे हैं, जहाँ उउनके रिश्तेदार रहते हैं – जिसमें उनके देवर और दोस्त शामिल हैं। वे पोस्ट के आखिर में लिखते हैं, “मैं इस ऑपर्चुनिटी का लाभ उठाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन अलग-अलग लोगों से मिली-जुली राय सुन रहा हूँ।”

Indian work culture in America: अमेरिका में भारतीयों के साथ होता है ऐसा व्यवहार, जानकर हो जाएंगे हैरान

लोगों द्वारा विभिन्न प्रतिक्रियाएं

विदेश जाने को लेकर कुछ यूज़र्स ने के अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। एक यूज़र ने तो चेतावनी भी दी कि इससे आर्थिक रूप से उम्मीद रखने कि ज़रुरत नहीं है: “नहीं, यह इसके लायक नहीं है। सिएटल में एक परिवार के लिए 155,000 की सैलरी में गुज़ारा करना मुश्किल हो सकता हैं। आर्थिक रूप से आपकी पोज़ीशन भारत में काफी बेहतर है। मैं आपके जीवन में तब तक नहीं दखल दूंगा जब तक आपको बिल्कुल ज़रूरी न हो।”

एक और ने महसूस किया कि यह कदम तभी उचित होगा जब दोनों ही रोज़गार हों: “अगर आपकी पत्नी भी अमेरिका में काम करती है, तो मुझे लगता है कि यह एक अच्छा कदम है। बहुत से लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। अच्छा जीवन बिताने की बात करें तो, हाँ, आप दोनों को घर का बहुत सारा काम वगैरह करना पड़ता है, लेकिन खाने-पीने, जीवनशैली, हवा, पानी, अच्छा रहन-सहन जैसी चीज़ें भारत से कहीं बेहतर है। अपना फैसला घरेलु खर्च के आधार पर करें, यानी आपकी पत्नी काम करेगी या नहीं।”

इन बात-चीत और कमेंट्स से पता चलता है कि ये लोगों पर निर्भर करता है कि उनका जीवन अभी किस ट्रैक पर है। विदेश कि बात करें तो हर देश की अपनी लाइफस्टाइल और अपनी आर्थिक स्थिति है। तो ऐसे वक़्त में यह ज़रूरी हों जाता है कि हमें ऐसे कदम लेने से पहले गहरा विचार और एक्सपीरिएंस्ड लोगों से राय ले लेनी चाहिए।

कम खर्च में विदेश घूमने का प्लान? Kazakhstan बन सकता है बेस्ट ऑप्शन !