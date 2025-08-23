किसी जन्नत से कम नहीं राजस्थान की ये जगहें, हनीमून का बना रहे हैं प्लान तो आज ही देखें ये लिस्ट

Best Places In Rajasthan: राजस्थान अपनी कला और खूबसूरती को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। वहीँ यहाँ की प्रथाएं और परंपराएं भी काफी मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते है कि, राजस्थान में कई ऐसी जगहें हैं जो किसी जन्नत से कम नहीं हैं। वहीँ आपको बता दें, राजस्थान भारत के सबसे खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्यों में से एक है। इसके रेगिस्तान, ऐतिहासिक किले, शानदार महल और रंग-बिरंगी संस्कृति पर्यटकों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देती हैं। वहीँ अगर आप भारत में किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जो किसी जन्नत से कम नहीं तो वो है राजस्थान, राजस्थान में कई ऐसी जगहें हैं जो काफी खूबसूरत हैं। जहाँ बार-बार जाने के मन करे, तो आइए जान लेते हैं राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमें विजिट जरूर करना चाहिए।

जयपुर की गुलाबी शाम

राजस्थान की राजधानी कहलाया जाने वाला जयपुर शहर अपने गुलाबी रंग के घरों और हवेलियों के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी यहाँ आने की इच्छा रखते हैं। वहीँ जयपुर राजपूताना गौरव और शौर्य का जीता जागता उदाहरण है। वहीँ अगर बात करें, यहाँ के हवा महल की तो वो अनूठी संरचना के लिए काफी मशहूर है, बताया जाता है कि यहाँ की खिड़कियों से राजघराने की महिलाएँ बाहर का नज़ारा देखा करती थीं। वहीँ सिटी पैलेस शाही शान-ओ-शौकत का प्रतीक है, जबकि जंतर-मंतर यहाँ की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है।

उदयपुर की खूबसूरती

वहीँ अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है तो आप हनीमून पर उदयपुर को चुन सकते हैं। दरअसल ये जगह अपनी खूबसूरती से माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बना देता है। जी हाँ उदयपुर राजस्थान का सबसे रोमांटिक शहर माना जाता है। यह शहर अपनी खूबसूरत झीलों और शानदार महलों के लिए काफी मशहूर है। वहीँ आपके जाने से पहले आपको यहाँ की एक खासियत बताएं तो सिटी पैलेस से झील और पूरे शहर का नज़ारा देखने लायक होता है। वहीँ यहाँ की संकरी गलियों में घूमना, बागोर की हवेली में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना और झील में शाम की नाव की सवारी उदयपुर को यादगार बना देती है।

नीले महलों से सजा जोधपुर

वहीँ अगर बात करें जोधपुर की तो जोधपुर अपने नीले रंग के घरों और विशाल किले के कारण ‘नीला शहर’ और ‘सूर्य नगर’ के नाम से काफी मशहूर है। यहाँ का मेहरानगढ़ किला शहर से सैकड़ों फीट ऊपर एक चट्टान पर बना है और दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। किले से पूरे नीले शहर का नज़ारा बेहद मनमोहक लगता है। यहाँ कई और महल भी हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं।

