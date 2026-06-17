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मॉर्निंग या ईवनिंग वॉक: सेहत के लिए कौन सी ज्यादा फायदेमंद? जानें एक्सपर्ट्स की राय

आज के समय में हर किसी को दुरुस्त रहने के लिए वॉक करना बहुत फायदेमंद है. हालांकि अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि सुबह या शाम, कौन से समय वॉक करना ज्यादा फायदेमंद होता है? आइए जानते हैं इसका जवाब...

By: Deepika Pandey | Published: June 17, 2026 5:33:16 PM IST

सुबह या शाम की वॉक कौन सी फायदेमंद
सुबह या शाम की वॉक कौन सी फायदेमंद


Morning or Evening Walk: आज के समय में हर कोई हेल्दी रहने के लिए तरह-तरह के ऑप्शन अपनाता है. इसमें से एक है वॉक करना. इसे आसान और फायदेमंद एक्सरसाइज माना जाता है. रोज कुछ देर टहलने से न सिर्फ शरीर एक्टिव रहता है बल्कि इससे हार्ट हेल्थ भी बेहतर रहती है. वॉक करने से वजन कंट्रोल होता है. साथ ही मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहती है. हालांकि अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि सुबह के समय में वॉक करना अच्छा होता है या फिर शाम के समय वॉक करना अच्छा होता है. 

क्या कहते हैं फिटनेस एक्सपर्ट?

फिटनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुबह या शाम किसी भी वक्त वॉक करेंगे, तो सेहत को फायदा मिलेगा. मॉर्निंग और ईवनिंग वॉक सबके अपने-अपने फायदे हैं. आपके रुटीन, हेल्थ कंडीशन और फिटनेस गोल के हिसाब से आप अपना समय चुन सकते हैं. सुबह के समय वॉक करने से आपको एनर्जी मिलती है और ब्लड फ्लो बेहतर होता है. ऐसा करने से व्यक्ति पूरे दिन एक्टिव महसूस करता है. 

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सुबह के समय व़क करने के फायदे

सुबह के समय की धूप को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. सुबह की हल्की धूप से शरीर को विटामिन D मिलता है. ये हड्डियों के साथ ही इम्यून सिस्टम और पूरी हेल्थ के लिए जरूरी होता है. मॉर्निंग वॉक तनाव कम करता है और मूड को सही रखता है. सुबह के समय वॉक करने से वजन कम होता है. 

शाम को वॉक करने के फायदे

वहीं शाम के समय वॉक करने के अपने अलग फायदे होते हैं. शाम के समय वॉक करने से तनाव कम होता है और शरीर का तापमान और मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी भी बेहतर होती है. शाम के समय वॉक करने से शरीर को बेहतर महसूस होता है. डिनर करने के बाद हल्की वॉक करने से पाचन बेहतर रहता है औक शुगर कंट्रोल रखने में मदद मिलती है. जो लोग पूरे दिन बैठकर काम करते हैं, उनके लिए ईवनिंग व़क शरीर के लिए बेहतरीन ऑप्शन है. वजन घटाने के लिए शाम की वॉक भी फायदेमंद होती है. अगर आप रोजाना 30 मिनट के लिए ब्रिस्ट वॉक करते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है.

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Tags: Evening Walkmorning walk
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