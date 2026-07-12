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Moringa Soup Recipe: मानसून में बच्चे-बड़े, सभी को पिलाएं सहजन का टेस्टी और हेल्दी सूप; बढ़ेगी immunity, रहेंगे तंदुरुस्त

सहजन प्रोटीन, विटामिन A, B6 और C व खनिज तत्वों से भरपूर होता है. इस बारिश के मौसम में अपने घर पर बनाएं सहजन से बनने वाला ये मजेदार सूप, जो टेस्टी तो है ही साथ ही घर के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा.

By: Shivangi Shukla | Published: July 12, 2026 2:56:55 PM IST

सहजन का सूप
सहजन का सूप


Moringa/Drumstick Soup Recipe: सहजन को स्वास्थ्य का खजाना माना जाता है. यह प्रोटीन, विटामिन A, B6 और C व खनिज तत्वों से भरपूर होता है. कई न्यूट्रिशनिस्ट का मानना है कि कुपोषण को दूर करने में सहजन बहुत सहायक है.

मानसून के दौरान immunity कमजोर होने पर कई तरह की बीमारियां, जैसे सर्दी, जुकाम और बुखार लोगों को परेशान करने लगते हैं. इसलिए इस बारिश के मौसम में अपने घर पर बनाएं सहजन से बनने वाला ये मजेदार सूप, जो टेस्टी तो है ही साथ ही घर के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा. आइये देखते हैं इसकी रेसिपी! 

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सामग्री:

सहजन की फली: 1/2 कप
प्याज (बारीक कटा): 1 मध्यम
लहसुन (कटा): 3-4 कलियां
अदरक (कद्दूकस किया): 1 इंच का टुकड़ा
हरी मिर्च (कटी): 2-3
टमाटर (कटा): 1 मध्यम
गाजर (कटी): 1 मध्यम (वैकल्पिक)
तेल या ऑलिव ऑयल: 1 बड़ा चम्मच
घी: 1 बड़ा चम्मच (वैकल्पिक)
जीरा: 1 छोटा चम्मच
हल्दी पाउडर: 1/4 छोटा चम्मच
धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच
लाल मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच
काली मिर्च पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच
भुना जीरा पाउडर: 1/4 छोटा चम्मच
गरम मसाला: 1/4 छोटा चम्मच
नमक: स्वादानुसार
काला नमक: 1/4 छोटा चम्मच (वैकल्पिक)
पानी: 3-4 कप (या वेजिटेबल स्टॉक)
नींबू का रस: 1/2 नींबू
हरा धनिया (कटा): 1 बड़ा चम्मच (गार्निशिंग के लिए)

बनाने की विधि

सबसे पहले सहजन (drumstick) को अच्छी तरह धो लें और डंठल से अलग कर लें. इसके बाद उन्हें 5 मिनट उबाल लें ताकि इनकी कड़वाहट कम हो जाए. इसके बाद एक गहरे पैन या कड़ाही में घी गरम करें. इसमें जीरा डालकर तड़कने दें. 

फिर बारीक कटा हुआ प्याज और अदरक डालकर 1 मिनट तक भूनें. इसमें प्याज और लहसुन डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अब पैन में सहजन के टुकड़े और गाजर डालें. जब ये आधे पक जाएं तो इसमें टमाटर डालें और उसे नरम होने तक पकाएं. इसे 1-2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें पानी या वेजिटेबल स्टॉक और नमक मिला दें. इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाएं. अब इसमें जरूरत हो तो थोड़ा और पानी डालें, नमक और कुटी हुई काली मिर्च मिलाएं. धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक उबालें. गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें.

जब ये मिश्रण ठंडा हो जाये तो ब्लेंडर में डालकर स्मूद पेस्ट बना लें. अब जो पल्प तैयार होगा उसे कपड़े या छन्नी से छान लें. अब इसमें जरूरत के अनुसार थोड़ा-सा पानी मिलाएं और गैस पर 2 मिनट के लिए उबलने रख दें. सूप में उबाल आने के बाद आप काली मिर्च, नींबू और धनिया पत्ती डालकर गर्मागर्म सूप सर्व करें.

Tags: healthy foodMonsoonsoup recipe
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