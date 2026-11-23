हरदा, 18 नवंबर 2026: धानुका एग्रीटेक लिमिटेड द्वारा, हरदा में मेगा किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 20 से अधिक गांवों के 200 से अधिक किसानों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

कार्यक्रम का आयोजन धानुका के चैनल पार्टनर्स साईं एग्रो एजेंसी, हरदा एवं किसान सहकार, हरदा के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग के सहायक संचालक श्री अखिलेश पटेल की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम में धानुका एग्रीटेक के नेशनल मार्केटिंग हेड श्री अनुपम पाल एवं सीनियर डीजीएम सेल्स श्री सुबोध कुमार गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण चना फसल में धानुका के उत्पाद जैनेट (Zanet), लस्टर (Lustre) एवं मायकोर सुपर (Mycore Super) को लेकर किसानों के बीच हुई चर्चा एवं उनके सकारात्मक खेत अनुभव रहे। किसानों ने जैनेट के उपयोग से उकठा रोग प्रबंधन, लस्टर से बेहतर फूल एवं फल-फली बनने तथा मायकोर सुपर से जड़ों के बेहतर विकास एवं फसल के तनाव प्रबंधन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

तकनीकी सत्र में श्री सुबोध कुमार गुप्ता ने रबी फसलों, विशेषकर चना, गेहूं एवं प्याज के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विटावैक्स पावर द्वारा बीज उपचार के महत्व के साथ-साथ मायकोर सुपर, इम्प्लोड, जैनेट एवं लस्टर की भूमिका एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

श्री अनुपम पाल ने धानुका एग्रीटेक का परिचय देते हुए कंपनी की किसान-केंद्रित सोच, आधुनिक कृषि तकनीकों एवं बेहतर कृषि समाधानों के प्रति प्रतिबद्धता साझा की।

कार्यक्रम का शुभारंभ धानुका के ASM श्री रामशंकर विश्वकर्मा द्वारा अतिथियों एवं किसानों के स्वागत के साथ हुआ।

कार्यक्रम में धानुका एग्रीटेक की ओर से नेशनल मार्केटिंग हेड श्री अनुपम पाल, सीनियर डीजीएम सेल्स श्री सुबोध कुमार गुप्ता, ASM श्री रामशंकर विश्वकर्मा, SFL श्री पारस ठाकुर, BDO श्री सागर सिंह तथा DD श्री अंकित जाट, श्री ओमप्रकाश पाटिल एवं श्री चंद्रगोपाल सोलंकी उपस्थित रहे।

इस सफल आयोजन में दोनों चैनल पार्टनर्स एवं धानुका की पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

धानुका एग्रीटेक लिमिटेड किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी, आधुनिक तकनीक एवं प्रभावी कृषि समाधान पहुंचाकर उनकी उत्पादकता और समृद्धि में योगदान देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

धानुका – इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम!

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