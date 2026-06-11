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त्यौहार पर घर पर ही बनाइये मुरादाबादी बिरयानी, रेस्टोरेंट जाना भूल जायेंगे घर के लोग, बार-बार करेंगे फरमाइश

यहां पर मुरादाबादी बिरयानी की आसान रेसिपी बताई गयी है, जिससे आप घर पर ही रेस्टोरेंट से अच्छी बिरयानी बना सकते हैं. आइये देखते हैं इसकी रेसिपी!

By: Shivangi Shukla | Published: June 11, 2026 8:28:30 PM IST

मुरादाबादी बिरयानी
मुरादाबादी बिरयानी


Moradabadi Biryani Recipe: बिरयानी के शौकीन जितने लोग हैं, उनमें से करीब-करीब सभी को मुरादाबादी बिरयानी पसंद होती है. मुस्लिम परिवारों में तो त्योहारों की तो शान होती है बिरयानी.

यहां पर मुरादाबादी बिरयानी की आसान रेसिपी बताई गयी है, जिससे आप घर पर ही रेस्टोरेंट से अच्छी बिरयानी बना सकते हैं. आइये देखते हैं इसकी रेसिपी!

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सामग्री (Ingredients)

चिकन मैरिनेशन के लिए:
चिकन- 1 kg 
दही- ¾ कप 
अदरक-लहसुन पेस्ट- 2 बड़े चम्मच 
हरी मिर्च पेस्ट – 1 बड़ा चम्मच 
हरी मिर्च (कटी)-  12-15 
लाल मिर्च पाउडर – 1 बड़ा चम्मच
धनिया पाउडर- 2 छोटे चम्मच 
जीरा पाउडर- 1 छोटा चम्मच 
सौंफ पाउडर- 1 छोटा चम्मच 
गरम मसाला- ½ छोटा चम्मच 
काली मिर्च- ½ छोटा चम्मच 
बड़ी इलायची- 1 
छोटी इलायची- 4-5 
लौंग- 6 
तेज पत्ता- 2-3 
जावित्री- 1 
नमक- 2 छोटे चम्मच 
नींबू का रस- 2 छोटे चम्मच 
तेल- 3 बड़े चम्मच 

बिरयानी बनाने के लिए:
बासमती चावल- 1 kg (भिगोया हुआ) 
प्याज (कटा)- 2  मीडियम साइज का 
टमाटर (कटा)- 2 मीडियम साइज का 
हरी मिर्च (लंबाई में कटी)- 4-5 
तेल- 3-4 बड़े चम्मच
देसी घी- 2-3 बड़े चम्मच 
केवड़ा पानी- 1 बड़ा चम्मच 
केसर का पानी- कुछ बूंदें 
पानी- 7½ कप 
नमक- स्वादानुसार 
हरा धनिया- गार्निशिंग के लिए 

बनाने की विधि 

स्टेप 1: चिकन मैरिनेट करें
एक बर्तन में चिकन लें. इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कालीमिर्च, लौंग, तेजपत्ता, जावित्री, दही, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला डालकर चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें. चिकन को 30 मिनट मैरिनेट होने दें.

स्टेप 2: प्याज फ्राई करें
एक बड़े पतीले में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल गरम करें. इसमें प्याज डालकर फ्राई करें. थोड़ी फ्राई प्याज (बरिस्ता) को गार्निश करने के लिए एक तरफ रख दें 

स्टेप 3: चिकन भूनें
प्याज के साथ मैरीनेट चिकन को भूनें. थोड़ी देर बाद इसमें टमाटर और लंबाई में कटी हरी मिर्च डाल दें. स्वादानुसार नमक डालें. इसे तब तक भूनें जब तक तेल अलग न दिखाई देने लगें.

स्टेप 4: चावल डालें
चिकन फ्राई करने के बाद इसमें भीगे हुए चावल डालकर चिकन से पूरी से ढक दें. इसमें जरूरत के मुताबिक पानी डालें. चावल को 70-75% पकने तक पकाएं.

स्टेप 5: दम पर पकाएं
जब चावल 70 से 75 प्रतिशत तक पक जाए तो इसमें सौंफ पाउडर, गरम मसाला, केसर का पानी, देसी घी, कुछ बूंदें केवड़ा डालकर दम पर पकाएं. थोड़ी देर आप देखेंगे की आपकी बिरयानी पूरी तरह बनकर तैयार है. एक सर्विंग बाउल में इसे निकाल लें. हरा धनिया और फ्राई प्याज डालकर गार्निश करके रायते के साथ सर्व करें.

Tags: biryani recipeindian foodlifestyle
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