Monsoon Travel Tips: बरसात के मौसम में ट्रिप का बना रहे हैं प्लान, तो इन 5 बातों का रखें ध्यान!

Monsoon Trip: अगर आप भी इस बारिश के मौसम में कोई ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो जाने से पहले आपको कुछ बातों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में ये लेख आपकी काफी मदद कर सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 ज़रूरी बातें जो आपके ट्रिप में आपकी मदद कर सकती है।

Rainy Season Travel: बारिश की रिमझिम फुहारें, ठंडी हवाएं और चारो ओर फैली हरियाली, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो बरसात के महीने में अपनी खूबसूरती बिखेरती हैं। हालाँकि यह जितना मनमोहक होता है उतनी ही परेशानियां भी लेकर आता है। जैसे बाढ़ कि स्थिति बन जाना, भूस्खलन और साथ ही घूमने के दौरान अगर बारिश बाधा बनें तो घूमने का मजा किरकिरा हो जाता है। अगर आप भी इस बारिश के मौसम में कोई ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो जाने से पहले आपको कुछ बातों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में ये लेख आपकी काफी मदद कर सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 ज़रूरी बातें जो आपके ट्रिप में आपकी मदद कर सकती है।

यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लें

सबसे पहले तो आप यात्रा करने से पूर्व पर्यटन स्थलों के मौसम की जानकारी जुटा लें। मॉनसून के महीने में मौसम अचानक बदल सकता है। इसलिए यात्रा करने से पहले मौसम की स्थिति की जाँच लें। भारी बारिश, बाढ़ या भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से दूर रहने की कोशिश करें। अपने रास्ते की जानकारी रखें और स्थानीय लोगों से सलाह लें। अगर आप किसी दूरदराज के इलाके में जा रहे हैं, तो अपने परिवार या दोस्तों को अपनी लोकेशन और प्लान के बारे में बताएँ।

स्वास्थ्य और सफ़ाई का रखें विशेष ध्यान

सबसे बड़ी बात बारिश के मौसम में संक्रमण और बीमारियों से बचना है। इनके फैलने का ख़तरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में पानी में भीगने के बाद जल्दी से अपने कपड़े बदलें, ताकि कोई सर्दी या फंगल इंफ़ेक्शन आपको ना लगे। अपने साथ एक फर्स्ट एड बॉक्स रखें जिसमें मच्छर भगाने वाली क्रीम, डेटॉल, सैनिटाइज़र और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ जरूर रखें। सड़क किनारे खुला खाना या पानी पीने से बचें।

सही कपड़े और जूतों का करें चयन

इस मॉनसून के महीने में अगर आप यात्रा पर जा रहा हैं तो जरुरी है, सही कपड़ों का चयन। यात्रा करने के लिए आपका पहनावा सबसे ज़्यादा मायने रखता है। भीगने से बचने और शरीर को सूखा रखने के लिए रेनकोट और छतरी अपने साथ जरूर रखें। इसके अलावा, ऐसे कपड़े पहनें जो पसीने और बारिश के पानी को जल्दी सुखा दें। सही जूते चुनना भी ज़रूरी है। हमेशा वाटरप्रूफ और नॉन-स्लिप जूते या ट्रेकिंग शूज़ पहनें। और हाँ खुले सैंडल या चप्पल पहनने से बचें, क्योंकि गीली जगहों पर फिसलने का खतरा रहता है।

इलेक्ट्रॉनिक सामान और दस्तावेज़ सुरक्षित रखें

बारिश में आपके फ़ोन, कैमरा, पावर बैंक और ज़रूरी दस्तावेज़ आदि खराब हो सकते हैं। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आप वाटरप्रूफ़ बैग या ज़िप-लॉक पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सके तो अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की एक सॉफ्ट कॉपी अपने फ़ोन या ईमेल में सेव करके रखें। साथ ही एक छोटा ड्राई बैग या प्लास्टिक बैग आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान को पानी से बचाने में कारगर साबित हो सकता है।

सुरक्षा और सावधानी का रखें ख़याल

बारिश में दृश्यता कम हो जाती है और सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं, इसलिए गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। ट्रैकिंग या पहाड़ियों पर न जाएँ। बारिश के कारण नदियों और झरनों का पानी तेज़ और गहरा हो सकता है, इसलिए इनमें नहाने या तैरने से बचें। अपने फ़ोन की बैटरी हमेशा फुल रखें और आपातकालीन नंबर सेव करके रखें।

