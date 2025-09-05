मॉनसून में लंबे समय तक सब्जियों को स्टोर करने का ये तरीका है बेस्ट

Monsoon season store vegetables: वैसे तो बारिश के मौसम में ज्यादा सब्जियां नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि मॉनसून के सीजन में हवा में नमी होती है जिसकी वजह से सब्जियों के साथ-साथ फलों के भी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बावजूद लोग साप्ताहित बाजार या मॉल में जाकर खूब सारी सब्जियां खरीद लेते हैं। तो आइए जानते हैं मानसून में सब्जियों को स्टोर करने के तरीके के बारे में।

मॉनसून में सब्जियों को स्टोर करने के कौन से तरीके हैं बेस्ट

मॉनसून के सीजन में सब्जियों को केवल पानी से साफ करने की जगह आप उनमें बेकिंग सोडा या विनेगर भी डाल सकते हैं। इससे उसके अंदर के कीटाणु निकल जाएं और सब्जी अच्छे तरीके से साफ हो जाए।

कॉटन के कपड़े से सब्जियों को पोछें

सब्जी को फ्रिज में रखने से पहले उसे अच्छे से धोकर किसी कॉटन के कपड़े से पोछें, ताकि वो अच्छे से साफ हो जाएं।

एयरटाइट कंटेनर में रखें सब्जियां

बरसात के मौसम में सब्जियों को स्टोर करने के लिए आप उसे किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। ऐसा करने से वो जल्दी सूखते नहीं हैं और खराब भी नहीं होते हैं।

प्याज को ऐसे करें स्टोर

मॉनसून सीजन में प्याज के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके लिए आप उसे न्यूज पेपर के टुकड़ों के साथ रखें।

जालीदार डलियां में रखें सब्जियां

अगर आप भी सब्जियों को फ्रिज में खुले में स्टोर करके रख देते हैं तो इसकी बजाय आप सब्जियों को जालीदार डलियों में रखें। इससे हवा आरपार होती रहेगी और सब्जियां जल्दी खराब नहीं होंगी।

न्यूज पेपर में लपेटकर रखें सब्जियां

बरसात के मौसम में हरी सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए उन्हें आप न्यूजपेपर में लपेटकर रख सकते हैं, जिससे वह जल्दी खराब नहीं होंगी। इस बात भी ध्यान रखें कि आप बाजार से ताजा और हरी सब्जियां ही लाएं। कोशिश करें तो ताजा सब्जियां ही खरीदें, जिससे उनकी पौष्टिकता बनी रहे।