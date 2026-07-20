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किचन में चींटियों ने मचा रखा है आतंक! चीनी के डिब्बे में लग जाती हैं चींटी, ये देसी उपाय तुरंत दिलाएंगे छुटकारा

Monsoon Me Chiti Lagne Se Kaise Bachaye: बरसात के मौसम में बढ़ी हुई नमी के कारण चींटियां तेजी से चीनी और अन्य मीठी चीजों की ओर आकर्षित होती हैं. ऐसे में तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, सफेद सिरका और भीमसेन कपूर जैसे घरेलू उपाय चींटियों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 20, 2026 2:01:36 PM IST

किचन में चींटियों ने मचा रखा है आतंक?
किचन में चींटियों ने मचा रखा है आतंक?


Monsoon Me Chiti Lagne Se Kaise Bachaye: बारिश का मौसम जहां एक ओर गर्मी से राहत और हरियाली लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर घर के किचन में कई नई परेशानियां भी खड़ी कर देता है. इनमें सबसे आम समस्या है चीनी के डिब्बे में चींटियों का पहुंच जाना. बढ़ी हुई नमी और वातावरण में मौजूद मिठास की गंध चींटियों को तेजी से आकर्षित करती है, जिससे कुछ ही समय में पूरा कंटेनर चींटियों से भर सकता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू और पारंपरिक उपायों की मदद से आप चीनी को चींटियों से सुरक्षित रख सकते हैं.

बारिश में क्यों बढ़ जाती है चींटियों की समस्या?

मानसून के दौरान वातावरण में नमी काफी बढ़ जाती है. इस मौसम में चींटियां भोजन और सुरक्षित स्थान की तलाश में घरों के भीतर पहुंच जाती हैं. मीठी चीजें विशेष रूप से उन्हें आकर्षित करती हैं. चीनी, गुड़, मिठाइयां और अन्य मीठे पदार्थों की खुशबू उन्हें तेजी से अपनी ओर खींचती है. यही कारण है कि बारिश के मौसम में चीनी के डिब्बे में चींटियां दिखाई देना एक आम समस्या बन जाती है.

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तेजपत्ता बना सकता है प्राकृतिक सुरक्षा कवच

अगर आप बिना किसी केमिकल के चींटियों को दूर रखना चाहते हैं, तो तेजपत्ता एक बेहतरीन उपाय साबित हो सकता है. चींटियों को तेजपत्ते की तेज खुशबू पसंद नहीं होती. आप चीनी के डिब्बे में दो से तीन साफ और सूखे तेजपत्ते रख दें. इसकी महक के कारण चींटियां कंटेनर के पास आने से बचती हैं. ध्यान रखें कि समय-समय पर पुराने पत्तों को बदलते रहें ताकि उनकी खुशबू बनी रहे.

दालचीनी की खुशबू भी करेगी कमाल

दालचीनी सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि चींटियों को दूर रखने के लिए भी उपयोगी मानी जाती है. किचन की अलमारी, शेल्फ या उस स्थान के आसपास थोड़ा सा दालचीनी पाउडर छिड़क दें जहां चीनी रखी जाती है. इसकी तेज सुगंध चींटियों को उस क्षेत्र से दूर रखने में मदद कर सकती है.

लौंग और इलायची से भी मिलेगा फायदा

लौंग और इलायची की खुशबू भी चींटियों को पसंद नहीं होती. यही वजह है कि इन्हें प्राकृतिक रिपेलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. आप चीनी के डिब्बे के आसपास या ढक्कन के अंदर दो से तीन लौंग रख सकते हैं. इसके अलावा इलायची का भी उपयोग किया जा सकता है. बरसात के मौसम में यह उपाय चींटियों को डिब्बे तक पहुंचने से रोकने में मदद करता है.

चीनी निकालते समय रखें इस बात का ध्यान

कई बार चींटियों के आने की वजह हमारी छोटी-छोटी लापरवाहियां भी होती हैं. चीनी निकालने के लिए हमेशा साफ और सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें. यदि गीला चम्मच डिब्बे में डाल दिया जाए तो चीनी में नमी आ जाती है. नमी बढ़ने पर चींटियां और अन्य कीड़े जल्दी आकर्षित हो सकते हैं.

एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल है जरूरी

चीनी को सुरक्षित रखने के लिए उसका सही तरीके से स्टोर होना बेहद जरूरी है. हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले एयरटाइट कंटेनर का उपयोग करें. यदि डिब्बे का ढक्कन ठीक से बंद नहीं होता है, तो चींटियां आसानी से अंदर पहुंच सकती हैं. इसलिए हर बार इस्तेमाल के बाद कंटेनर को अच्छी तरह बंद करना न भूलें.

सफेद सिरका हटाएगा चींटियों का रास्ता

चींटियां एक विशेष गंध के सहारे अपने समूह के लिए रास्ता बनाती हैं. इसी रास्ते पर चलकर दूसरी चींटियां भी भोजन तक पहुंच जाती हैं. ऐसे में जहां चींटियां बार-बार दिखाई देती हैं, वहां सफेद सिरका और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर सफाई करें. इससे उनकी गंध वाली ट्रेल खत्म हो जाती है और चींटियों का आना कम हो सकता है.

भीमसेन कपूर से भी मिल सकता है समाधान

अगर चीनी का डिब्बा पूरी तरह चींटियों से भर गया है, तो भीमसेन कपूर का उपयोग किया जा सकता है. इसके लिए बाजार से भीमसेन कपूर लाकर डिब्बे में रख दें. हालांकि ध्यान रखें कि कंटेनर को पूरी तरह बंद न करें. उसे थोड़ा खुला छोड़ दें ताकि चींटियां बाहर निकल सकें. यदि डिब्बा पूरी तरह बंद कर दिया गया तो चींटियां अंदर ही मर सकती हैं, जिससे बाद में चीनी को साफ करना मुश्किल हो जाएगा.

नियमित सफाई है सबसे प्रभावी उपाय

किचन की साफ-सफाई चींटियों से बचाव का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है. रोजाना किचन प्लेटफॉर्म, शेल्फ और फर्श को अच्छी तरह साफ करें. चीनी, मिठाई या अन्य मीठी चीजों के छोटे-छोटे कण भी चींटियों को आकर्षित कर सकते हैं. इसलिए सफाई में किसी तरह की लापरवाही न बरतें.

मानसून में किचन को ऐसे रखें सुरक्षित

बारिश के मौसम में केवल चीनी ही नहीं, बल्कि अन्य खाद्य पदार्थों को भी नमी से बचाकर रखना चाहिए. सूखे कंटेनर, एयरटाइट डिब्बे और नियमित सफाई जैसी आदतें न सिर्फ चींटियों बल्कि अन्य कीटों की समस्या को भी काफी हद तक कम कर सकती हैं. थोड़ी सी सावधानी से आपका किचन साफ और सुरक्षित बना रह सकता है.

Tags: how to get rid of ants naturally
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