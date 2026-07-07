Monsoon Health tips: बारिश का मजा या बीमारी की सजा? मानसून में तेजी से फैल रही बीमारियां; ऐसे रखें सेहत का खास ख्याल

Monsoon Health tips: मानसून आते ही मौसम और मन दोनों खुशहाल और सुहाने हो जाते हैं. तपती गर्मी के बाद बारिश मन को शांति और सुकून देता है. लेकिन बारिश में पानी भरना और किचकिच लोगों को परेशान कर देता है. इस मौसम में मच्छर भी तेजी से फैलने लगते हैं. ऐसे में अगर साफ-सफाई का ध्यान न रखा जाए या गंदा खानपान हो जाए, तो आपकी सेहत पर गहरा असर पड़ सकता है. इसलिए इस मौसम में अपनी कुछ आदतों को सुधारना और उनपर ध्यान देना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं बारिश के दिनों में कौन-कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं.

बारिश में फैलने वाली बीमारियां

डेंगू

बारिश के मौसम में डेंगू के मामले काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. जिससे तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द और शरीर में दर्द महसूस होने लगता है. इससे बचने के लिए घर के आसपास काफी पानी भर जाता है. मच्छरों से बचाव के लिए पूरी बाजू के कपड़े और मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें.

मलेरिया

मच्छरों के काटने से मलेरिया भी फैलता है. इसमें ठंड लगना, बुखार आना और कमजोरी महसूस हो सकती है. खासतौर पर सुबह और शाम के समय मच्छरों से अपना ध्यान रखना है.

चिकनगुनिया

चिकनगुनिया में तेज बुखार से पूरा बदन और जोड़ों में दर्द होने लगता है. इसलिए घर के आसपास पानी जमा नहीं होना चाहिए और साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. उसे जल्द हटाने की कोशिश करें.

टाइफाइड

बारिश के दिनों में बाहर का खाना खाने और पानी पीने से टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है. इसमें पेट दर्द और कमजोरी महसूस होती है. कोशिश करें हमेशा साफ पानी और ताजा खाना खाएं.

हेपेटाइटिस ए

बीमारी हेपेटाइटिस ए गंदे पानी और दूषित खाने के कारण होती है. इससे बचने के लिए खाने-पीने की चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए.

सर्दी, जुकाम और फ्लू

बारिश के मौसम में मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, जुकाम और फ्लू की समस्या बढ़ सकती है. इसमें नाक बहना, गले में दर्द, खांसी और हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. इससे बचने के लिए हाथों की सफाई का ध्यान रखें, पूरी नींद लें और पौष्टिक खाना खाएं.

Delhi Traffic Lok Adalat July 2026 : दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! इस दिन लगेगी ट्रैफिक चालान लोक अदालत, ऐसे उठाएं फायदा

बारिश के मौसम में इन बातों का रखें ध्यान

हमेशा साफ और उबला हुआ पानी पिएं.

गीले कपड़े पहनने से बचें और बारिश में भीगने के बाद तुरंत कपड़े बदल लें.

घर के आसपास पानी जमा न होने दें, ताकि मच्छरों का खतरा कम हो.

हाथों को बार-बार साबुन से धोएं और साफ-सफाई का ध्यान रखें.

ताजा और पौष्टिक खाना खाएं, बाहर का खुला खाना खाने से बचें.

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नींद लें और इम्यूनिटी मजबूत रखें.

‘Lockupp 2’ से बाहर होंगी Govinda की पत्नी! रोते हुए ये क्या बोल गईं Sunita Ahuja; रितेश ने फिर जो किया….