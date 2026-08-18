Home > लाइफस्टाइल > इस मानसून ट्रेंड में छाएं ये 5 फैशन स्टाइल! स्टाइलिश दिखने के साथ बारिश में भी नहीं होगा लुक खराब

इस मानसून ट्रेंड में छाएं ये 5 फैशन स्टाइल! स्टाइलिश दिखने के साथ बारिश में भी नहीं होगा लुक खराब

Monsoon Fashion Trends: कीचड़, उमस, अचानक होने वाली बारिश और गीले कपड़ों के बीच स्टाइलिश दिखना किसी चुनौती से कम नहीं है. लेकिन, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मानसून में आपका फैशन गेम कमजोर पड़ जाए. बस जरूरत है ऐसे आउटफिट चुनने की, जो ट्रेंड में होने के साथ-साथ बारिश के मौसम के लिए प्रैक्टिकल भी हों. तो इन 5 फैशन स्टाइल्स को अपनी वॉर्डरोब का हिस्सा बना सकते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: August 18, 2026 5:56:04 PM IST

Monsoon Fashion Trends
Monsoon Fashion Trends


Monsoon Fashion Trends: बारिश की फुहारें जहां मौसम को सुहाना बना देती हैं, वहीं फैशन के मामले में थोड़ी टेंशन भी बढ़ा देती हैं. कीचड़, उमस, अचानक होने वाली बारिश और गीले कपड़ों के बीच स्टाइलिश दिखना किसी चुनौती से कम नहीं है. लेकिन, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मानसून में आपका फैशन गेम कमजोर पड़ जाए. बस जरूरत है ऐसे आउटफिट चुनने की, जो ट्रेंड में होने के साथ-साथ बारिश के मौसम के लिए प्रैक्टिकल भी हों. अगर आप भी इस मानसून अपने लुक में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो इन 5 फैशन स्टाइल्स को अपनी वॉर्डरोब का हिस्सा बना सकते हैं.

1. ओवरसाइज्ड शर्ट से पाएं कूल लुक

ओवरसाइज्ड शर्ट लंबे समय से फैशन ट्रेंड में बनी हुई हैं और मानसून में भी इन्हें आसानी से स्टाइल किया जा सकता है. कॉटन या हल्के फैब्रिक की शर्ट को शॉर्ट्स, क्रॉप टॉप या हल्की पैंट के साथ पेयर करें. शर्ट को पूरी तरह बंद करने के बजाय लेयरिंग के तौर पर पहनना भी आपको कैजुअल और स्टाइलिश लुक दे सकता है.

You Might Be Interested In

2. क्रॉप्ड पैंट और एंकल लेंथ बॉटम्स

बारिश के मौसम में बहुत लंबी पैंट या फ्लोर-लेंथ बॉटम्स परेशानी बढ़ा सकते हैं. ऐसे में क्रॉप्ड ट्राउजर, एंकल लेंथ पैंट या नी-लेंथ बॉटम्स बेहतर विकल्प हो सकते हैं. ये पैरों को गंदे पानी और कीचड़ से बचाने में मदद करते हैं और साथ ही मॉडर्न लुक देते हैं.

3. मैक्सी की जगह मिडी ड्रेस

ड्रेस पहनने का शौक है तो मानसून में फ्लोर-लेंथ मैक्सी की जगह मिडी ड्रेस ट्राई करें. घुटने के आसपास या उससे थोड़ी नीचे की लंबाई बारिश के मौसम में ज्यादा सुविधाजनक रहती है. इसे मिनिमल एक्सेसरीज और वाटर-फ्रेंडली फुटवियर के साथ कैरी किया जा सकता है.

4. हल्की लेयरिंग से बनाएं स्टाइल स्टेटमेंट

मानसून में मौसम कभी ठंडा तो कभी उमस भरा हो सकता है. ऐसे में हल्की लेयरिंग काम आती है. कॉटन शर्ट, स्लीवलेस जैकेट या लाइटवेट श्रग आपके लुक को स्टाइलिश बना सकते हैं. बस भारी और बहुत मोटे फैब्रिक से बचें, क्योंकि नमी में वे असहज महसूस हो सकते हैं.

5. फुटवियर में रखें स्टाइल और कम्फर्ट दोनों

मानसून फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है. बारिश में सही फुटवियर सबसे जरूरी है. रबर सैंडल, वॉटर-रेजिस्टेंट लोफर्स या ऐसे जूते चुनें जिनकी ग्रिप अच्छी हो. सफेद कैनवास या ऐसे जूते पहनने से बचें जिन्हें पानी और कीचड़ से साफ करना मुश्किल हो.

एक्सेसरीज भी हों मानसून-फ्रेंडली

लुक को पूरा करने के लिए वॉटरप्रूफ बैग, कॉम्पैक्ट छाता और जल्दी सूखने वाली हल्की एक्सेसरीज इस्तेमाल कर सकते हैं. बारिश में बहुत ज्यादा ज्वेलरी या ऐसे बैग से बचना बेहतर है, जो पानी से खराब हो सकते हैं.

Tags: Fashionlifestylemonsoon fashion
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिल्ली के पास हैं ये 6 हिल स्टेशन्स

August 17, 2026

7 Super Tricks: कपड़ों से मिटा देंगे हर जिद्दी दाग!

August 17, 2026

5 फिल्में, जिनमें दिखती है नाग-नागिन की अमर प्रेम कहानी

August 17, 2026

नागपंचमी पर आधारित 6 गाने

August 17, 2026

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?

August 16, 2026

घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके

August 16, 2026
इस मानसून ट्रेंड में छाएं ये 5 फैशन स्टाइल! स्टाइलिश दिखने के साथ बारिश में भी नहीं होगा लुक खराब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस मानसून ट्रेंड में छाएं ये 5 फैशन स्टाइल! स्टाइलिश दिखने के साथ बारिश में भी नहीं होगा लुक खराब
इस मानसून ट्रेंड में छाएं ये 5 फैशन स्टाइल! स्टाइलिश दिखने के साथ बारिश में भी नहीं होगा लुक खराब
इस मानसून ट्रेंड में छाएं ये 5 फैशन स्टाइल! स्टाइलिश दिखने के साथ बारिश में भी नहीं होगा लुक खराब
इस मानसून ट्रेंड में छाएं ये 5 फैशन स्टाइल! स्टाइलिश दिखने के साथ बारिश में भी नहीं होगा लुक खराब