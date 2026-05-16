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Toilet Health Risks: टॉयलेट में मोबाइल चलाना पड़ सकता है भारी, शरीर पर डाल रहा बुरा असर

Toilet Health Risks: विशेषज्ञों का कहना है कि रोजाना 10 से 15 मिनट से अधिक समय तक टॉयलेट में बैठना कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 16, 2026 5:10:15 PM IST

टॉयलेट में मोबाइल चलाना पड़ सकता है भारी
टॉयलेट में मोबाइल चलाना पड़ सकता है भारी


Using Mobile Phone In Toilet Risks: टॉयलेट में मोबाइल लेकर जानें का ट्रेंड काफी तेजी से बड़ रहा है. लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये आदत उनकी सेहत के लिए काफी  खतरनाक साबित हो सकती है. असल में वॉशरूम में बैठे-बैठे मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया स्क्रोल करना, वीडियो देखना या चैटिंग करते हुए कई लोग जरूरत से ज्यादा समय टॉयलेट सीट पर बिता देते हैं.

यह आदत देखने में सामान्य लग सकती है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार इसका सीधा असर पाचन तंत्र और रेक्टल हेल्थ पर पड़ सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि रोजाना 10 से 15 मिनट से अधिक समय तक टॉयलेट में बैठना कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है.

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लंबे समय तक बैठने से बढ़ता है नसों पर दबाव

गैस्ट्रो और जीआई सर्जनों के अनुसार, लंबे समय तक टॉयलेट सीट पर बैठे रहने से रेक्टम और एनस के आसपास की नसों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. लगातार ऐसा होने पर नसों में सूजन आ सकती है, जिससे बवासीर यानी पाइल्स की समस्या विकसित होने लगती है. इसके कारण दर्द, खुजली और मल त्याग के दौरान ब्लीडिंग जैसी परेशानियां हो सकती हैं. डॉक्टरों का मानना है कि मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से लोगों को समय का अंदाजा नहीं रहता और वे सामान्य से कहीं ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं.

वेस्टर्न कमोड भी बढ़ा सकता है परेशानी

विशेषज्ञ बताते हैं कि वेस्टर्न स्टाइल कमोड पर बैठने की पोजीशन भी कई बार समस्या को बढ़ा देती है. सामान्य स्क्वाटिंग पोजीशन की तुलना में कमोड पर बैठने से रेक्टल एरिया पर ज्यादा दबाव पड़ता है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति मोबाइल इस्तेमाल करते हुए लंबे समय तक उसी स्थिति में बैठा रहे तो समस्या और गंभीर हो सकती है. इससे नसों और मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव बनता है.

कब्ज और अन्य समस्याओं का बढ़ता खतरा

कई लोग कब्ज की स्थिति में लंबे समय तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा. लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह आदत कब्ज को और बढ़ा सकती है. ज्यादा देर तक जोर लगाने से पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं और बॉवेल मूवमेंट भी खराब हो सकता है. इससे एनल फिशर और रेक्टल प्रोलैप्स जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है.

बचाव के लिए क्या करें?

डॉक्टरों का कहना है कि टॉयलेट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना सबसे जरूरी कदम है. साथ ही फाइबर युक्त भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित एक्सरसाइज पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखते हैं. यदि किसी व्यक्ति को रोजाना 10 मिनट से ज्यादा समय टॉयलेट में लग रहा है, दर्द हो रहा है या ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या, दर्द, ब्लीडिंग या लंबे समय तक बनी रहने वाली परेशानी की स्थिति में डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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