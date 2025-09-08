Home > लाइफस्टाइल > Coffee में इस एक चीज को मिलाकर चेहरे पर लगाएं, 1 हफ्ते में चमक जाएगी आपकी स्किन

Coffee में इस एक चीज को मिलाकर चेहरे पर लगाएं, 1 हफ्ते में चमक जाएगी आपकी स्किन

Natural Remedies for Everyday: अगर आप भी अपने चेहरे को चमकदार बनाना चाहते हैं तो कॉफी में बस एक चीज मिला लें। इससे 1 हफ्ते के भीतर आपके चेहरे पर फर्क नजर आने लगेगा। आपकी स्किन खूबसूरत और चमकती हुई नजर आने लगेगी।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 8, 2025 15:51:00 IST

Home Remedy for Glowing Skin: हर कोई चाहता है कि हमारी स्किन खूबसूरत और ग्लोइंग (Glowing Skin) नजर आए। इसके लिए आज हम एक उपाय खोज कर लाएं हैं, जिससे आपकी स्किन खूबसूरत और चमचमाती हुई नजर आने लगेगी। घर पर मौजूद कुछ चीजें (Home Remedy) आपके चेहरे के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं। अगर आप भी अपनी स्किन को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो बस कॉफी (Coffee) के साथ एक चीज मिलाकर चेहरे पर लगा लें। इससे कम उम्र में स्किन पर हो रही दिक्कतों से भी छुटकारा मिल जाएगा और एक हफ्ते में आपका चेहरा खिलखिलाने लगेगा। 

कॉफी और दूध का मिक्सचर 

कॉफी और दूध को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी स्किन और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगेगी। स्किन को फ्रैश करने के लिए आप इस तरीके को नियमित रूप से अपना सकते हैं। यह दोनों ही चीजें हर घर के किचन में मौजूद होती हैं। आपकों इन्हें खोजने के लिए भी ज्यादा समय नहीं देना होगा। 

कैसे करें इसका इस्तेमाल

इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 छोटी चम्मच कॉफी पाउडर लें। इसके बाद थोड़ा से दूध इसमें मिला लें। दोनों चीजों को अच्छे से आपस में घोल लें। इसको स्मूद होने तक मिलाते रहें। फिर इसे चेहरे पर लगा लें और 10 मिनट में चेहरे को धो लें। इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में तीन बार कर सकते हैं। दरअसल कॉफी में मौजूद कैफीन (caffeine)  blood circulation को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे चेहरे पर निखार आता है। दूध में भी लैक्टिक एसिड (lactic acid) होता है। यह डेड सेल्स स्किन से हटाने में मदद करता है।  

