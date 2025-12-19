Home > लाइफस्टाइल > Protein Uthappam Recipe: न चावल, न दाल! इस अनोखे उत्तपम में छुपा है पेट को दुरुस्त रखने का आसान तरीका

Protein Uthappam Recipe: न चावल, न दाल! इस अनोखे उत्तपम में छुपा है पेट को दुरुस्त रखने का आसान तरीका

Protein Uthappam Recipe: मिनी माथुर का प्रोटीन उत्तपम पारंपरिक उत्तपम से अलग है. इसमें प्रोटीन पाउडर, इसबगोल और चिया सीड्स हैं, जो स्वाद के साथ पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 19, 2025 5:04:11 PM IST

Uthappam
Uthappam


Mini Mathur Protein Uthappam Recipe: एक्ट्रेस और टीवी होस्ट मिनी माथुर ने हाल ही में अपने वेलनेस प्लेटफॉर्म पॉजिटिविटी पर एक अलग तरह की रेसिपी शेयर की. ये रेसिपी है प्रोटीन उत्तपम, जिसे उन्होंने उन लोगों के लिए बताया है जो प्रोटीन पाउडर पीने की बजाय खाने में शामिल करना पसंद करते हैं. ये वीडियो सितंबर में शेयर किया गया था, लेकिन दिसंबर में बेंगलुरु की न्यूट्रिशनिस्ट अनुपमा मेनन ने इस पर अपनी राय दी और बताया कि ये रेसिपी पाचन के लिए कैसे मददगार हो सकती है.

आम तौर पर उत्तपम चावल और दाल के घोल से बनता है. लेकिन मिनी की ये रेसिपी उससे काफी अलग है. इसमें चावल या दाल की जगह प्रोटीन पाउडर, इसबगोल और चिया सीड्स का इस्तेमाल किया गया है. साथ में हरी सब्जियां और अंडे का सफेद भाग मिलाया गया है, जिससे ये हल्का और पौष्टिक बन जाता है.

 प्रोटीन उत्तपम बनाने की विधि

सामग्री:

 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर
 1 स्कूप इसबगोल
 1 बड़ा चम्मच भीगे हुए चिया सीड्स
 पालक और धनिया (कटा हुआ)
 1 अंडे का सफेद भाग
 नमक, काली मिर्च और जीरा पाउडर
 1 कटा हुआ और हल्का भुना प्याज़
 1 कप पानी

बनाने का तरीका:

 सभी सामग्री को एक बर्तन में अच्छे से मिलाएं.
 तवा गरम करें और थोड़ा घी डालें.
 घोल डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें.

 न्यूट्रिशनिस्ट की राय

न्यूट्रिशनिस्ट अनुपमा मेनन के अनुसार, कई लोग ऐसी रेसिपी सिर्फ प्रोटीन पाउडर का स्वाद छुपाने के लिए बनाते हैं. लेकिन इस उत्तपम में डाला गया इसबगोल और चिया सीड्स इसे पाचन के लिए फायदेमंद बनाते हैं. उनका कहना है कि ये दोनों चीजें आंतों की सेहत सुधारने में मदद करती हैं.

 सही समय पर लेना क्यों जरूरी है

अनुपमा बताती हैं कि इसबगोल और चिया सीड्स को अलग-अलग समय पर लेने से भी फायदा होता है.

 सुबह: पानी के साथ इसबगोल लेने से पेट साफ़ रहने में मदद मिलती है.
 रात के खाने के बाद: भीगे हुए चिया सीड्स लेने से पाचन आसान होता है.

लेकिन जब ये दोनों एक साथ नाश्ते में लिए जाते हैं, तो ये दिन की अच्छी शुरुआत बन सकता है.

 पाचन के लिए सरल उपाय

अनुपमा के अनुसार, समय के साथ इसबगोल आंतों के काम को बेहतर बनाता है और चिया सीड्स पेट को हल्का रखने में मदद करते हैं. साथ ही इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को अतिरिक्त सहारा देते हैं. इसलिए ये रेसिपी सिर्फ प्रोटीन जोड़ने का तरीका नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के पाचन को बेहतर बनाने का एक आसान उपाय भी है.

