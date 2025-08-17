स्वाद-स्वाद में चाय बन जाती हैं जहर अगर आप भी करते हैं अनजाने में ये कुछ गलतियां

Milk Tea Side Effects: लोगों को सुबह उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए होती है तभी उनके दिन की शुरुआत होती है और अगर उन लोगों को सुबह-सुबह चाय ना मिले तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। काम के बीच एक कप चाय मिलना थकान को मिनटों में दूर कर देता है, लेकिन क्या आप यह नहीं जानते हैं कि वही चाय आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है अगर दूध वाली चाय बनाने या पीने से पहले आप कुछ गलतियां करते हैं तो यह धीरे-धीरे जहर जैसा असर करने लगता है खासकर वह लोग जो दिन में तीन चार बार चाय पीते हैं।

ज्यादा देर तक उबालना बन सकता है

असल में लोग सोचते हैं कि अगर हम चाय को ज्यादा समय तक उबालेंगे तो उसका स्वाद काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है चाय को लंबे समय तक उबालने से उसमें मौजूद कैफीन नामक तत्व ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और यह हमारे शरीर में जाकर हमें काफी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं।

खाली पेट चाय पीना कर सकता है आपके शरीर पर असर

अगर लोग सुबह उठकर खाली पेट चाय पीते हैं तो यह काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन साबित हो सकती है क्योंकि खाली पेट चाय पीने से हमारे शरीर में एसिडिटी, गैस जैसी आम समस्या हो सकती है। इसके अलावा यह हमारे शरीर में आयरन के अब्जॉर्बिशन को काफी हद तक रोक देती है जिससे कि हमें धीरे-धीरे खून की कमी यानी एनीमिया हो सकती है।

जरुरत से ज्यादा चीनी कर सकती है नुकसान

कुछ लोगों को चाय में ज्यादा चीनी पीना पसंद होता है लेकिन यह सीधे हमारे शरीर में काफी बीमारियों को इनवाइट करता है ज्यादा शक्कर वाली चाय पीने से आपको मोटापा, डायबिटीज और हार्ट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। कई लोग एक कप चाय में 2 – 3 चम्मच तक चीनी पीते हैं।

अगर सही तरीके से पिए तो बन सकती है या आपके लिए दवा

चाय हमारे सेहत के लिए खराब नहीं होती बल्कि सही तरीके से पिए जाने पर बीमारियां को दूर कर सकती है जैसे- ग्रीन टी ,लेमन टी ,,अदरक तुलसी वाली चाय हमारे शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाते हैं और दूध वाली चाय भी नुकसान नहीं करती अगर उसे सही मात्रा में और सही टाइम पर पिया जाए।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है