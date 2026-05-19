दूध और केला फायदेमंद या नहीं, आयुर्वेद में क्यों बताते हैं गलत, सेहत पर क्या पड़ता है असर?

Milk and Banana Combination Ayurvedic: आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि दूध और केले का सेवन शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है, जो वजन बढ़ाना चाहते हैं. हालांकि आयुर्वेद का कुछ और ही कहना है. आयुर्वेद में केला और दूध को विसंगत माना जाता है. ये पाचन अग्नि को कम कर सकता है. वैसे तो दूध और केला दोनों ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं लेकिन इन्हें साथ में खाने से पाचन धीमा हो सकता है. इसके साथ ही गैस की शिकायत, बलगम बनना और नाक बंद होने जैसी परेशानियां हो सकती हैं.

आयुर्वेद में क्यों असंगत भोजन है दूध और केला?

आयुर्वेद में माना जाता है कि दूध मीठा होता है और ठंडक देने वाला होता है. वहीं केला पचने के बाद खट्टा हो जाता है. इन्हें साथ में मिलाकर खाने से पाचन तंत्र खराब हो सकता है. इसे साथ में काने से विषाक्त पदार्थ (अमा) उत्पन्न होता है, जिससे एलर्जी, चकत्ते और इम्यूनिटी को वीक कर सकता है. इससे बलगम बनता है और इसके कारण खांसी, अस्थमा और साइनस जैसी समस्या भी हो सकती है.

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पाचन और स्वास्थ्य पर असर

केला और दूध दोनों ही भारी पदार्थ हैं, जिन्हें साथ मिलाने से पाचन प्रक्रिया धीमी हो सकती है.

केला और दूध साथ में खाने से वजन बढ़ सकता है. दोनों में कैलोरी ज्यादा पाई जाती हैं, जो फैट बढ़ाता है. आयुर्वेद के अनुसार, ऐसा करने से पेट फूलना, गैस बनना और पेट की कई अन्य परेशानियां हो सकती हैं.

साथ में सेवन करें, तो ध्यान रखें ये बातें

अगर आप दूध और केले का सेवन एक साथ करते हैं, तो दालचीनी और इलायची जरूर मिला लें. केले को नाश्ते में और दूध रात में लेना चाहिए. हालांकि अगर आपको लगता है कि आपकी पाचन क्रिया मजबूत है, तो आप आसानी से बनाना शेक या दूध और केले का सेवन कर पचा सकते हैं.

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