Migraine से छुटकारा पाना है! हेल्दी लाइफस्टाइल के ये आसान टिप्स दे सकते हैं राहत

Migraine headache: जानिए माइग्रेन को कंट्रोल करने के आसान लाइफस्टाइल टिप्स। सही खानपान, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप पा सकते हैं सिरदर्द से राहत।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 25, 2025 15:57:18 IST

Migraine Control: अक्सर लोग माइग्रेन को साधारण सिरदर्द समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में यह काफी गंभीर हो सकता है। तेज रोशनी, शोर, तनाव या नींद की कमी माइग्रेन अटैक को और बढ़ा सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दवाइयों के साथ-साथ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से भी माइग्रेन को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।

इग्रेन से राहत पाने के लिए दवाइयों के साथ-साथ एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बेहद जरूरी है। सही नींद, हेल्दी डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल रखकर आप माइग्रेन के दर्द से काफी हद तक बच सकते हैं।

संतुलित नींद लें

माइग्रेन मरीजों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपनी नींद का पैटर्न सही रखें। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना दिमाग को आराम देता है और अटैक की संभावना कम करता है।

खानपान पर ध्यान दें

बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, कैफीन और जंक फूड माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। इसलिए डाइट में ताजे फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी शामिल करना जरूरी है। छोटे-छोटे अंतराल पर खाना खाने से भी दिमाग पर दबाव कम होता है।

सब पूछेंगे सेहत और ग्लो का राज, अगर रोज करेंगे इस ड्रिंक का आगाज

स्ट्रेस मैनेजमेंट है जरूरी

तनाव माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। योग, मेडिटेशन और हल्की एक्सरसाइज रोजाना करने से स्ट्रेस लेवल कम होता है और दिमाग शांत रहता है।

स्क्रीन टाइम कम करें

लंबे समय तक मोबाइल, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखना भी माइग्रेन को बढ़ा सकता है। इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लें और आंखों को आराम दें।

व्रत के बाद पैरों में दर्द और थकान? ये हो सकते हैं छिपे हुए कारण

हेल्दी रूटीन बनाएं

हर दिन एक निश्चित समय पर सोना, उठना, एक्सरसाइज करना और हेल्दी फूड लेना माइग्रेन कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

