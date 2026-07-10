Home > लाइफस्टाइल > बाल झड़ना होगा कम, बढ़ेगी ग्रोथ! मेथी का यह हेयर मास्क बना सकता है बालों को मजबूत, जानें कैसे करें इस्तेमाल

बाल झड़ना होगा कम, बढ़ेगी ग्रोथ! मेथी का यह हेयर मास्क बना सकता है बालों को मजबूत, जानें कैसे करें इस्तेमाल

Fenugreek hair mask: बालों का झड़ना, डैंड्रफ और कमजोर बालों की समस्या से परेशान लोगों के लिए मेथी एक प्राकृतिक उपाय मानी जाती है. मेथी को कलौंजी, एलोवेरा और दही के साथ मिलाकर तैयार किया गया हेयर मास्क बालों की जड़ों को पोषण देने, स्कैल्प को स्वस्थ रखने और बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. सप्ताह में एक बार इसका इस्तेमाल करने से बालों की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 10, 2026 7:19:04 PM IST

थी का यह हेयर मास्क बना सकता है बालों को मजबूत
थी का यह हेयर मास्क बना सकता है बालों को मजबूत


Fenugreek hair mask: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ते प्रदूषण, तनाव और अनियमित खानपान का असर सबसे पहले बालों पर दिखाई देता है. बालों का झड़ना, रूसी, बेजान बाल और धीमी ग्रोथ जैसी समस्याएं अब आम हो चुकी हैं. इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए लोग महंगे शैम्पू, सीरम, हेयर स्पा और ट्रीटमेंट पर हजारों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन कई बार उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल पाते. ऐसे में आयुर्वेद में सदियों से इस्तेमाल की जाने वाली मेथी बालों के लिए एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय मानी जाती है. खास बात यह है कि अगर मेथी के साथ कुछ पोषक तत्वों से भरपूर चीजें मिला दी जाएं तो इसका असर और भी बढ़ सकता है.

क्यों बालों के लिए फायदेमंद मानी जाती है मेथी?

आयुर्वेद में मेथी को बालों की सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना गया है. मेथी में प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद करते हैं. मेथी का नियमित इस्तेमाल बालों को मजबूत बनाने, झड़ने की समस्या कम करने और स्कैल्प को स्वस्थ रखने में सहायक माना जाता है. यही वजह है कि कई हर्बल हेयर केयर उत्पादों में भी मेथी का उपयोग किया जाता है.

You Might Be Interested In

मेथी के साथ कौन-सी चीजें बढ़ा सकती हैं इसका असर?

विशेषज्ञों के अनुसार मेथी के साथ कुछ प्राकृतिक सामग्री मिलाने से बालों को अतिरिक्त पोषण मिल सकता है. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं-

  • ताजा एलोवेरा जेल
  • कलौंजी
  • करी पत्ता
  • प्याज
  • दही

इनमें से किसी एक या एक से अधिक सामग्री को मेथी के साथ मिलाकर लगाने से बालों को मजबूती, नमी और पोषण मिल सकता है. एलोवेरा स्कैल्प को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, जबकि कलौंजी बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए जानी जाती है.

मेथी और कलौंजी का हेयर मास्क बनाने के लिए जरूरी सामग्री

इस घरेलू हेयर मास्क को तैयार करने के लिए आपको चाहिए-

  • मेथी दाना – 2 बड़े चम्मच
  • कलौंजी (मंगरेल) – 1 बड़ा चम्मच
  • ताजा एलोवेरा जेल – 2 बड़े चम्मच
  • दही – 2 चम्मच (वैकल्पिक)
  • दही का उपयोग विशेष रूप से रूसी और ड्राई स्कैल्प की समस्या को कम करने के लिए किया जाता है.

पहला चरण: रातभर भिगोकर रखें मेथी और कलौंजी

सबसे पहले मेथी दाना और कलौंजी को एक कप पानी में डालकर पूरी रात के लिए भिगो दें. सुबह तक ये दोनों सामग्री अच्छी तरह फूल जाएंगी. ध्यान रखें कि भीगे हुए पानी को फेंकना नहीं है. कई लोग इस पानी को प्राकृतिक हेयर टोनर की तरह इस्तेमाल करते हैं और बालों पर स्प्रे करते हैं.

तैयार करें स्मूद हेयर मास्क

सुबह भीगी हुई मेथी और कलौंजी को मिक्सर में डालें. अब इसमें ताजा एलोवेरा जेल और दही मिलाकर अच्छी तरह पीस लें. कोशिश करें कि पेस्ट पूरी तरह स्मूद हो और उसमें कोई मोटा दाना न बचे. यदि पेस्ट में दाने रह जाएंगे तो बाद में बालों से निकालना मुश्किल हो सकता है.

जड़ों से लेकर बालों की लंबाई तक लगाएं

तैयार हेयर मास्क को सबसे पहले बालों की जड़ों पर लगाएं. इसके बाद पूरे स्कैल्प और बालों की लंबाई पर इसे अच्छी तरह फैलाएं. लगाने के बाद करीब पांच मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें ताकि पोषक तत्व स्कैल्प तक पहुंच सकें.

30 से 45 मिनट तक लगा रहने दें

हेयर मास्क लगाने के बाद इसे कम से कम 30 से 45 मिनट तक बालों में लगा रहने दें. इस दौरान मेथी, कलौंजी और एलोवेरा के पोषक तत्व बालों और स्कैल्प को पोषण देने का काम करते हैं.

माइल्ड शैम्पू से धोएं बाल

निर्धारित समय के बाद बालों को गुनगुने पानी और माइल्ड या सल्फेट-फ्री शैम्पू से अच्छी तरह धो लें. बालों को धोने के बाद आपको स्कैल्प साफ और बाल पहले से अधिक मुलायम महसूस हो सकते हैं.

कितनी बार करें इस्तेमाल?

बेहतर परिणाम पाने के लिए इस हेयर मास्क का इस्तेमाल सप्ताह में कम से कम एक बार किया जा सकता है. नियमित उपयोग से बालों की जड़ों को पोषण मिलने, रूसी कम होने और बालों की बनावट बेहतर होने में मदद मिल सकती है.

बालों के लिए कैसे काम करता है यह घरेलू नुस्खा?

मेथी में मौजूद प्रोटीन बालों को मजबूती देने में मदद करता है. वहीं एलोवेरा स्कैल्प को हाइड्रेट रखने और खुजली कम करने में सहायक माना जाता है. कलौंजी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व बालों की जड़ों को पोषण देने का काम करते हैं. इन सभी चीजों का मिश्रण बालों को स्वस्थ, मुलायम और चमकदार बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डाइट में शामिल करें ये फ्रूट, प्रोटीन की कमी करेंगे...

July 10, 2026

आलोक नाथ के 6 आइकॉनिक बाबूजी के किरदार

July 10, 2026

‘धमाल 4’ के स्टारकास्ट की फीस

July 10, 2026

रोटी बनाने से पहले क्यों अलग रखते हैं गुंथा हुआ...

July 10, 2026

सावन के पवित्र महीने में भूलकर भी न खाएं ये...

July 10, 2026

रणवीर सिंह की 5 दमदार फिल्में

July 10, 2026
बाल झड़ना होगा कम, बढ़ेगी ग्रोथ! मेथी का यह हेयर मास्क बना सकता है बालों को मजबूत, जानें कैसे करें इस्तेमाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बाल झड़ना होगा कम, बढ़ेगी ग्रोथ! मेथी का यह हेयर मास्क बना सकता है बालों को मजबूत, जानें कैसे करें इस्तेमाल
बाल झड़ना होगा कम, बढ़ेगी ग्रोथ! मेथी का यह हेयर मास्क बना सकता है बालों को मजबूत, जानें कैसे करें इस्तेमाल
बाल झड़ना होगा कम, बढ़ेगी ग्रोथ! मेथी का यह हेयर मास्क बना सकता है बालों को मजबूत, जानें कैसे करें इस्तेमाल
बाल झड़ना होगा कम, बढ़ेगी ग्रोथ! मेथी का यह हेयर मास्क बना सकता है बालों को मजबूत, जानें कैसे करें इस्तेमाल