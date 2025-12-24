Home > लाइफस्टाइल > Merry Christmas 2025: लड़कियों को पसंद आते हैं ऐसे तोहफे! क्रिसमस पर इन्हें गिफ्ट कर जीत लें दिल

By: Mohammad Nematullah | Published: December 24, 2025 6:09:50 PM IST

Christmas Gifts for Teenage Girls
Christmas Gifts for Teenage Girls


Christmas Gifts for Teenage Girls: 2025 का आखिरी महीना चल रहा है. दिसंबर जल्द ही खत्म हो जाएगा और अपने साथ साल को भी ले जाएगा. पीछे सिर्फ यादें रह जाएंगी. इस साल को अच्छी यादों के साथ विदा करने के लिए लोग 25 दिसंबर को खास तरीके से मनाते है. हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है. यह त्योहार ईसाई धर्म से जुड़ा एक बड़ा त्योहार है. लेकिन साल के आखिर से जुड़ा होने के कारण इसे ज्यादातर देशों में लगभग सभी धर्मों के लोग मनाते है. 

क्रेसमस पर न सिर्फ बच्चों को बल्कि परिवार के दूसरे सदस्यों दोस्तों और सहकमिर्यों को भी तोहफे दिया जाता है. आप अपने पार्टनर या दोस्त के लिए सीक्रेट सांता बन सकते है. उन्हें तोहफ़े दे सकते है और उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते है. जब किसी लड़की को तोहफ़ा देना होता है, जैसे कि दोस्त, बहन या पार्टनर, तो लड़के अक्सर सोचते हैं कि उसे क्या पसंद आएगा. आपका काम आसान बनाने के लिए यहां लड़कियों और महिलाओं के लिए कुछ क्रिसमस गिफ्ट आइडिया दिए गए है. आप इस क्रिसमस पर किसी भी लड़की या महिला को कुछ खास तोहफ़े देकर खुश कर सकते है.

परफ्यूम

आप लड़कियों को  क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर परफ्यूम दे सकते है. ज्यादातर लड़कियों को परफ्यूम पसंद होता है. बाज़ार में अलग-अलग ब्रांड और खुशबू के कई तरह के परफ्यूम मिलते है, जो आपको आसानी से अपने बजट में मिल जाएंगे. आप अपनी महिला दोस्त पत्नी या बहन के लिए 300 से 1000 रुपये के बीच परफ्यूम खरीद सकते है.

हेयर कर्लर 

लड़की अक्सर अपने बालों को अलग-अलग तरीकों से स्टाइल करती है. जिसके लिए उन्हें ऐसे टूल्स की जरूरत होती है जो हेयरस्टाइलिंग में मदद कर सकें. स्ट्रेटनर या हेयर कर्लर ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल महिलाएं अक्सर करती है. हेयर कर्लर से आप कोई भी मनचाहा स्टाइल बना सकती है. बाज़ार में किफायती मल्टी-पर्पस हेयर कर्लर मिलते है. हीटलेस कर्लर भी मिलते है, जो दावा करते है कि वे बालों को नुकसान नहीं पहुंचाते और लंबे समय तक कर्ल बनाए रखते है. हीटलेस कर्लर लगभग 500 रुपये में मिल जाते है, और भरोसेमंद कंपनियों के एडवांस्ड हेयर कर्लर 1000 से 2000 रुपये के बीच आसानी से मिल जाता है.   

ज्वेलरी बॉक्स

आप इस क्रिसमस पर उन्हें गिफ्ट के तौर पर ज्वेलरी बॉक्स दे सकते है. बाज़ार में लकड़ी, मेटल या दूसरे फैंसी ज्वेलरी बॉक्स किफायती दामों पर मिलते है. आप ज्वेलरी बॉक्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से खरीद सकते है.

सर्दियों के कपड़े

लड़कियों की अलमारी में कितने भी कपड़े क्यों न हों वे कभी कम नहीं पड़ते है. सर्दियों के मौसम के लिए उन्हें हमेशा जैकेट, ब्लेजर, स्वेटशर्ट, पुलओवर और स्वेटर की जरूरत होती है. आप उन्हें गिफ्ट के तौर पर कुछ विंटर वियर दे सकते है. शॉर्ट जैकेट ज़्यादातर लड़कियों को पसंद आती हैं और ये उनके स्टाइल और लुक को बेहतर बनाती है. आप इस क्रिसमस पर उन्हें जैकेट या स्वेटर गिफ्ट कर सकते है.

Tags: christmaschristmas 2025christmas day gift for girlsChristmas gift ideas
